تداوم صدرنشینی آرین غلامی در لیگ برتر شطرنج

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای مرحله فینال مسابقات شطرنج لیگ کشور که و در پایان دور ششم این مسابقات، آرین غلامی با ریتینگ ۲۵۴۱ با کسب ۵.۵ امتیاز همچنان در صدر جدول را به خود اختصاص داده است.

احسان قائم‌مقامی دیگر استاد بزرگ کشورمان جهش خوبی در این مسابقات داشت و با کسب ۴.۵ امتیاز به رده دوم صعود کرد. امیررضا پور آقابالا نیز با ۴.۰ امتیاز در رده سوم قرار دارد.

مرحله فینال لیگ شطرنج که با حضور ۱۲ شطرنجباز در حال پیگیری است، تا جمعه ادامه خواهد داشت. سه نفر اول این رقابت‌ها در ترکیب تیم ملی قرار می‌گیرند. همچنین سه بازیکن دیگر نیز برای حضور در تیم ملی توسط کمیته مسابقات به طور مستقیم می‌تواند در تیم ملی و همچنین مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشته باشد.