گرامیداشت شهید سلیمانی و سالگرد شهیدان «صدیفی» دردماوند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه مراسم گرامیداشت شهید سلیمانی و سالگرد شهیدان ناصر و صادق «صدیفی» با حضور حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی، امام جمعه دماوند، مجید صفری، فرماندار این شهرستان و جمع کثیری از مردم در حسینیه محله «درویش» دماوند برگزار شد.

مشاور عالی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در این مراسم طی سخنانی گفت: شهدا نردبان سلوک دیگران می‌شوند و پله‌هایی می‌شوند و شهدا به معراج رفتگانی هستند که دیگران را همراه خود به معراج می‌برند.

حجت‌الاسلام مشهدی آقایی اضافه کرد: هنر شهید رسیدن و رساندن بر عهد جمعی حول محور ولایت است و مفهوم تازه بودن خون شهید را امروز در عراق دیدیم که بعد از دو دهه اشغال‌گری آمریکا، اعتراض به آن صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: شهادت عهد جمعی با خداوند است و عهد دستگیری از همه بشریت برای رساندن قافله بشریت به ولایت عهدی از این جنس بوده که توسط حضرت فاطمه‌الزهرا برای مردم این رسالت صورت پذیرفت تا مردم بفهمند به ولایت نیاز دارند.

مشاور عالی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور ادامه داد: شهدا ارتباط قلبی با ولایت را در خون خویش آمیختند و اخلاص و پیوندی که سردار سلیمانی با ولایت بست، خون وی را تا این حد در عالم تأثیرگذار کرد.

وی تاکید کرد: عظمت انسان به انتخاب‌هایش است و برترین انتخاب‌ها پر بلاها و نه عبادات قرار داده شده است و انسان است که این بلا را برای خود انتخاب می‌کند.