پیشروی ارتش سوریه در شرق ادلب/آزاد شدن ۵ شهرک مهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای ارتش سوریه با پیشروی در شرق ادلب موفق شدند کنترل چند شهرک را در این منطقه به دست بگیرند.

نیروهای ارتش سوریه به تازگی عملیات نظامی گسترده ای را در شرق ادلب علیه عناصر تروریستی آغاز کرده اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای سوری موفق شدند پنج شهرک مهم «الدیر الغربی»، «التقانه»، «کرسیان»، «ابوجریف» و «الدیر الشرقی» را آزاد کنند.

آنها مواضع عناصر تروریستی در نزدیکی شهر معره النعمان را هدف حملات هوایی خود قرار دادند که به دنبال، آن پایگاه‎های و تجهیزات نظامی تروریست‌ها منهدم و خطوط امداد رسانی آنها در کل منطقه قطع شده است.

عملیات ارتش سوریه در حومه ادلب پس از حملات گسترده گروه تروریستی جبهه النصره به مواضع ارتش سوریه در ادلب و نقض توافق آتش‌بس روسیه و ترکیه، از سرگرفته شده است.