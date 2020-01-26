به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌ عمومی نشر نیماژ، قرار است در چهارچوب پیشخوان نمایشی نشر نیماژ، چهار نمایشنامه جدید که تا کنون به فارسی برگردانده نشده‌اند، به بازار نشر عرضه شوند. این نمایشنامه‌ها عبارتند از «خانه‌ی عروسک ۲» نوشته لوکاس نَث به ترجمه افسانه کمالی، «بئاتریچه‌ها» نوشته استفانو بنی با ترجمه هدا عربشاهی، «انقلاب در آمریکای جنوبی» نوشته آگوستو بوآل و با ترجمه علی شمس و «تاوان زیستن» نوشته مارتینا مایوک به ترجمه شبنم موتابی.

آیین رونمایی از اولین سری نمایشنامه‌های «تئاتر آنسو» روز سه‌شنبه هشتم بهمن‌ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ با حضور مترجمان و جمعی از اهالی و علاقه‌مندان تئاتر در عمارت روبه‌رو واقع در ضلع شمال شرقی چهارراه ولیعصر برگزار می‌شود.

نمایشنامه «انقلاب در آمریکای جنوبی» جزو معدود نمایشنامه‌های اگوستو بوآل محسوب می‌شود و برای اولین بار است که نمایشنامه‌ای از بوآل به فارسی برگردانده شده است.

«تاوان زیستن» سال ۲۰۱۸ برنده جایزه پولیتزر شده است.

«خانه‌ی عروسک ۲» اثر نابغه‌ای جوان به نام لوکاس نَث است که ادامه‌ای است بر «خانه‌ی عروسک» هنریک ایبسن.

«بئاتریچه‌ها» یکی از موفق‌ترین آثار استفانو بنی محسوب می‌شود که پیشتر از این نمایشنامه‌نویس ایتالیایی، نمایشنامه‌های «پینوکیا» و «کافه‌ای زیر دریا» به فارسی برگردانده شده بود.