اجتماع عظیم هیئات مذهبی کاشان در روز شهادت حضرت فاطمه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضازاده شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حماسه حضرت فاطمه (س) اندکی بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) در دفاع از حریم امامت و ولایت حجت را بر همگان تمام کرد، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) در دفاع بی نظیر از جانشین پدر بزرگوارشان با اعطا جان خود و فرزند عزیزشان برای تاریخ بشریت از ازل تا ابد ثابت کردند که در مقام دفاع از کیان ولایت و امامت باید تا سرحد جان ایثار و گذشت نمود تا این جایگاه پابرجا بماند.



وی قیام فاطمی را مقدمه قیام عاشورا و ظهور حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان (عج) دانست و ابراز داشت: ملت و امت ما و همه شیعیان در سرتاسر گیتی هر چه دارند از لطف حضرت فاطمه (س) است.



رئیس شورای هیئات مذهبی انقلاب اسلامی را هم الهام گرفته از قیام حضرت فاطمه (س) دانست و تصریح کرد: ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تمام عرصه‌های مقابله با توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمن و استکبار جهانی همانند ۸ سال جنگ تحمیلی و دفاع جانانه از حریم آل الله با تاسی از حضرت فاطمه (س) توانست از تمام این سختی‌ها و بحران‌ها با موفقیت عبور کند.



وی با اشاره به ویژگی و رنگ و بوی متفاوت ایام فاطمیه امسال مطرح کرد: مردم ایران اسلامی و همه شیعیان در سرتاسر عالم در حالی به سوگ حضرت زهرای اطهر (س) می‌نشینند که در دلشان آتش و آه ضایعه جانسوز شهادت سیدالشهدای مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانشان را دارند؛ لذا در ایام چهلم این شهدای عزیز محور مقاومت و طبق سنوات گذشته اجتماع عظیم فاطمیون در روز شهادت حضرت فاطمه (س) از ساعت ۱۰ صبح در میدان کمال الملک کاشان برگزار می‌شود.



رضازاده با بیان اینکه شهرستان کاشان دارای بیش از ۷۰۰ هیئت مذهبی است، اذعان داشت: رمز موفقیت ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر دشمنان در وحدت و یکپارچگی و انسجام تمامی آحاد جامعه است و باید از اختلافات و رواج هرگونه عامل انشقاق جلوگیری شود و بر این اساس هیئت‌های مذهبی به‌عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین جایگاه‌ها و نهادهای مردمی می‌توانند در وحدت جامعه اسلامی نقش بسزایی داشته باشند.



برگزاری ویژه برنامه ۴۱ منبر ۴۱ هیئت انقلابی در کاشان



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری ویژه برنامه ۴۱ منبر ۴۱ هیئت انقلابی در چهل و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر گام دوم انقلاب تاکید کرد: برنامه‌های مربوط به گرامیداشت دهه فجر از سوی شورای هیئات مذهبی کاشان در ۴۱ مسجد و حسینیه به‌طور ویژه برگزار می‌شود.



رئیس شورای هیئات مذهبی کاشان افزود: همایش تجلیل و تکریم از هیئات مذهبی برتر سال ۹۸ در ایام الله دهه فجر از دیگر برنامه شورای هیئات مذهبی شهرستان کاشان است.