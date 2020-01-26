قانون جدید روسیه برای موبایلها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق قوانین جدید در روسیه، موبایل‌های هوشمند و دستگاه‌های الکترونیکی که در این کشور برای فروش عرضه می‌شوند باید به طور پیش فرض دارای نرم افزاری باشند که ارزش‌های سنتی روسیه را منعکس می‌کند.

نوامبر سال گذشته ولادیمیر پوتین قانونی را تصویب کرد که به موجب آن تمام موبایل‌ها، رایانه‌ها و تلویزیون‌های هوشمندی که در روسیه فروخته می‌شوند باید دارای نرم افزار روسی مذکور باشند. بنابراین فروش گجت ها بدون وجود نرم افزار پیش فرض روسی در آنها ممنوع می‌شود. این قانون از جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود.

اکنون سازمان «فدرال ضد انحصار» ( Federal Anti-Monopoly Service) در این کشور نسخه اولیه دستورالعملی را تهیه کرده تا مشخص شود نصب پیش فرض چه نرم افزاری روی دستگاه‌ها الزامی است.

طبق گزارش رویترز نرم افزار مذکور باید به اولویت شدن ارزش‌های سنتی اخلاقی و معنوی روسیه کمک کند. همچنین این نرم افزار باید محبوب و ایمن باشد. این در حالی است که پوتین سعی دارد از ارزش‌های فرهنگی غربی دوری کند.

در متن دستورالعمل به طور واضح ارزش‌های اخلاقی و معنوی روسیه توضیح داده نشده و سازمان انحصار این کشور نیز اظهار نظری نکرده است.

طبق نسخه اول این دستورالعمل شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های دولتی یا بانک مرکزی این کشور می‌توانند نرم افزار و اپلیکیشن‌هایی را برای بررسی ارائه کنند. تا پایان ماه موارد ارائه شده بررسی می‌شوند و در مرحله بعد شرکت کنندگان در بازار درباره آنها نظر می‌دهند. این نرم افزار یا اپلیکیشن‌ها در نهایت در ماه مارس برای اجرا به دولت ارائه می‌شوند.

حامیان بررسی نرم افزارهای موبایل و دستگاه‌های الکترونیکی معتقدند این امر به شرکت‌های فناوری روسیه کمک می‌کند تا با شرکت‌های خارجی رقابت کنند. البته صنف خرده فروشان دستگاه‌های الکترونیکی در روسیه با آن مخالف است و اعلام کرده این قانون بدون مشورت با آنها تصویب شده است.

به نوشته گیزمودو، اولگ نیکولایف یکی از مؤلفان این قانون می‌گوید: دستگاه‌هایی که مصرف کنندگان روسی می خرند، به طور عمومی دارای اپلیکیشن‌های پیش فرض غربی هستند. این یکی از مشکلات ما است. هنگامیکه کاربر دستگاه را بررسی می‌کند متوجه می‌شود هیچ جایگزین داخلی برای اپلیکیشن‌ها وجود ندارد. بنابراین اگر گجت ها همراه نرم افزارهای پیش فرض روسی عرضه شوند، کاربران این کشور حق انتخاب خواهند داشت.