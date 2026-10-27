جدیدترین ادعای واهی نهاد تروریستی سنتکام درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام در تلاش برای تأثیرگذاری بر وضعیت نامطلوب جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا ادعا کرد: نیروهای ما که در خاورمیانه (غرب آسیا) مستقر هستند، وضعیت تنگه هرمز و آب‌ های پیرامون آن را زیر نظر دارند.

این نهاد تروریستی برای روحیه بخشی به نظامیان کشورش ادعا کرد: این نیروهای ایالات متحده و شرکای منطقه‌ ای آن‌ ها هستند و نه ایران که کنترل تنگه هرمز را در دست دارند. ادعاهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه نیروهای ما تنگه هرمز را ترک کرده‌ اند، نادرست است!

ادعای تسلط بر تنگه راهبردی هرمز در حالی مطرح شده است که نفت و سایر حامل های انرژی به دلیل ناامن شدن این منطقه پس از تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، در حال تجربه افزایش قیمتی بالایی است.