به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای اولیه‌ بخش مجموعه‌داستان سومین دوره‌ جایزه‌ ادبی احمد محمود باتوجه به فرم نظرسنجی، تعداد آرا، میزان امتیازها و تجمیع‌شان مشخص شدند.

این نامزدهای ده‌گانه شامل آثار زیر هستند:

«افتاده بودیم در گردنه حیران» از حسین لعل‌بذری/ نشر نیماژ

«آقای چنار با من ازدواج می‌کنی؟» از میترا معینی/ نشر نیماژ

«تب خواب» از فاضله فراهانی/ نشر نیماژ

«خواب‌های مشکوک» از مصطفی علیزاده/ نشرِ بان

«قنادی ادوارد» از آرش صادق‌بیگی/ نشر مرکز

«کُشتن به سبکِ خانگی» از افسانه احمدی/ نشرِ نیماژ

«مُتغیر منصور» از یعقوب یادعلی/ نشر چشمه

«مخلوقاتِ غریب» از حسین سناپور/ نشر چشمه

«هفت گنبد» از محمد طلوعی/ نشر اُفق

«یحیای زاینده‌رود» از کیهان خانجانی/ نشرِ پیدایش

در بخش بعدی داوران نهایی این جایزه در بخش رمان متشکل از حمیدرضا نجفی، کاوه فولادی‌نسَب، مریم حسینیان و عالیه عطایی به سه نامزد اصلی و در نهایت برنده رأی خواهند داد.

امسال و باتوجه به فضای عمومی برای همراهی و احترام به شهدای سقوطِ هواپیمای بویینگ خطوط هوایی اُکراین، جایزه‌ احمد محمود جشنی برپا نخواهد کرد. این‌جایزه در نیمه‌ اسفند نامزدها و سپس برگزیده‌ نهایی را معرفی و تندیس جایزه را در مراسمی خصوصی به اهدا می‌کند.

سال گذشته مجموعه‌داستان «زخم شیر» نوشته‌ صمدِ طاهری برگزیده‌ این جایزه شد.