به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای اولیه بخش مجموعهداستان سومین دوره جایزه ادبی احمد محمود باتوجه به فرم نظرسنجی، تعداد آرا، میزان امتیازها و تجمیعشان مشخص شدند.
این نامزدهای دهگانه شامل آثار زیر هستند:
«افتاده بودیم در گردنه حیران» از حسین لعلبذری/ نشر نیماژ
«آقای چنار با من ازدواج میکنی؟» از میترا معینی/ نشر نیماژ
«تب خواب» از فاضله فراهانی/ نشر نیماژ
«خوابهای مشکوک» از مصطفی علیزاده/ نشرِ بان
«قنادی ادوارد» از آرش صادقبیگی/ نشر مرکز
«کُشتن به سبکِ خانگی» از افسانه احمدی/ نشرِ نیماژ
«مُتغیر منصور» از یعقوب یادعلی/ نشر چشمه
«مخلوقاتِ غریب» از حسین سناپور/ نشر چشمه
«هفت گنبد» از محمد طلوعی/ نشر اُفق
«یحیای زایندهرود» از کیهان خانجانی/ نشرِ پیدایش
در بخش بعدی داوران نهایی این جایزه در بخش رمان متشکل از حمیدرضا نجفی، کاوه فولادینسَب، مریم حسینیان و عالیه عطایی به سه نامزد اصلی و در نهایت برنده رأی خواهند داد.
امسال و باتوجه به فضای عمومی برای همراهی و احترام به شهدای سقوطِ هواپیمای بویینگ خطوط هوایی اُکراین، جایزه احمد محمود جشنی برپا نخواهد کرد. اینجایزه در نیمه اسفند نامزدها و سپس برگزیده نهایی را معرفی و تندیس جایزه را در مراسمی خصوصی به اهدا میکند.
سال گذشته مجموعهداستان «زخم شیر» نوشته صمدِ طاهری برگزیده این جایزه شد.
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