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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۳

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معرفی نامزدهای اولیه مجموعه‌داستان جایزه احمد محمود

معرفی نامزدهای اولیه مجموعه‌داستان جایزه احمد محمود

نامزدهای ده‌گانه بخش «مجموعه داستان» سومین دوره جایزه ادبی احمد محمود معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای اولیه‌ بخش مجموعه‌داستان سومین دوره‌ جایزه‌ ادبی احمد محمود باتوجه به فرم نظرسنجی، تعداد آرا، میزان امتیازها و تجمیع‌شان مشخص شدند.

این نامزدهای ده‌گانه شامل آثار زیر هستند:

«افتاده بودیم در گردنه حیران» از حسین لعل‌بذری/ نشر نیماژ

«آقای چنار با من ازدواج می‌کنی؟» از میترا معینی/ نشر نیماژ

«تب خواب» از فاضله فراهانی/ نشر نیماژ

«خواب‌های مشکوک» از مصطفی علیزاده/ نشرِ بان

«قنادی ادوارد» از آرش صادق‌بیگی/ نشر مرکز

«کُشتن به سبکِ خانگی» از افسانه احمدی/ نشرِ نیماژ

«مُتغیر منصور» از یعقوب یادعلی/ نشر چشمه

«مخلوقاتِ غریب» از حسین سناپور/ نشر چشمه

«هفت گنبد» از محمد طلوعی/ نشر اُفق

«یحیای زاینده‌رود» از کیهان خانجانی/ نشرِ پیدایش

در بخش بعدی داوران نهایی این جایزه در بخش رمان متشکل از حمیدرضا نجفی، کاوه فولادی‌نسَب، مریم حسینیان و عالیه عطایی به سه نامزد اصلی و در نهایت برنده رأی خواهند داد.

امسال و باتوجه به فضای عمومی برای همراهی و احترام به شهدای سقوطِ هواپیمای بویینگ خطوط هوایی اُکراین، جایزه‌ احمد محمود جشنی برپا نخواهد کرد. این‌جایزه در نیمه‌ اسفند نامزدها و سپس برگزیده‌ نهایی را معرفی و تندیس جایزه را در مراسمی خصوصی به اهدا می‌کند.

سال گذشته مجموعه‌داستان «زخم شیر» نوشته‌ صمدِ طاهری برگزیده‌ این جایزه شد.

کد مطلب 4835361
حمید نورشمسی

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