اعلام برنامه های سازمان بهشت زهرا(ره) در ایام دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خال، در خصوص تمهیدات پیش بینی شده برای برگزاری مراسم های ویژه روز ۱۲ بهمن و دهه مبارک فجر در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) و حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) توضیحاتی ارائه کرد.

شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) تصریح کرد : مراسم یوم الله دوازدهم بهمن ، ساروز ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی(ره) به میهن روز شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۹ صبح در حرم مطهر حضرت امام راحل برگزار می گردد.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) ادامه داد: همزمان با ۱۲ بهمن و سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن، در همان روز ساعت ۱۱ صبح جایگاه جلوس بنیانگذار جمهوری اسلامی در گلزار شهدا بهشت زهرا(س) جنب قطعه شهدای هفدهم شهریور و مزار آیت الله طالقانی گلباران می‌شود.

وی افزود: در همین راستا سازمان بهشت زهرا(س) و شهرداری حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) جهت پذیرایی و استقبال از زائرین شهدا و علاقمندان به امام و انقلاب تمهیداتی چون تزئین و گل آرایی جایگاه مراسم یوم الله ۱۲ بهمن در حرم مطهر و سازمان بهشت زهرا(س)، زیباسازی محیطی، تأمین بنرها و هماهنگی لازم در خصوص تبلیغات محیطی، نصب تابلو هاب راهنما به تعداد مورد نیاز، برپایی و برقراری ایستگاه های صلواتی جهت پذیرایی از شهروندان، آماده نمودن محوطه ۷۵۰ هکتاری سازمان بهشت زهرا(س) و حرم مطهر به لحاظ خدمات شهری و فضای سبز، پرواز کبوتران خونین بال به یاد شهدای انقلاب اسلامی و برگزاری نماز جماعت ظهر روز شنبه ۱۲ بهمن ماه در گلزار شهدا از جمله این اقدامات است.

وی اضافه کرد: در این مراسم یاد و خاطره سردار سرافراز اسلام و سرباز دیرین حضرت امام خمینی(ره) شهید قاسم سلیمانی به صورت ویژه گرامی داشته می شود.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س)، در ادامه به برگزاری مراسم میهمانی لاله ها در روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ۹۸ ساعت ۱۴ در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) و همزمان در گلزارهای شهدای سرار کشور اشاره و تصریح کرد: تمهیدات لازم در این زمینه هم اندیشیده شده است.