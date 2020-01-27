هنرمند واقعی متخلص به ویژگی مهم اخلاق مداری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ضیاءالدینی شامگاه یکشنبه در مراسم نکوداشت و گشایش نمایشگاه استاد فاتح عزت پور که به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: هنر واقعی باید اخلاق‌مدار باشد یعنی هنرمند باید اولویت فعالیت خود را بر روی اخلاق مداری قرار دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز نگاه غرب به حوزه هنر متفاوت از نگاه ما است، افزود: عده‌ای می گویند هنرمند باید تنها در خدمت فعالیت هنری خود قرار گیرد و نیازمند رعایت اخلاق نیست ولی این رویه کاملاً نادرست است.

وی عنوان کرد: وقتی که اخلاق رعایت نشود در واقع آن هنر ارزشی نداشته و مورد توجه مخاطب نیست، چرا که هنرمند باید اخلاق و اخلاق مداری را در اولویت قرار دهد.

این نقاش و مجسمه‌ساز برجسته کردستانی عنوان کرد: هرمند واقعی هنر خود را در خدمت ترویج اخلاقیات در جامعه قرار می‌دهد و زمانی که این مهم را رعایت کند آن هنر از سوی افکار عمومی و مخاطب نیز مورد استقبال واقعی قرار می گیرد.

ضیاء الدینی گفت: متاسفانه امروز شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور ما مشکلات زیادی را برای همه اقشار به ویژه هنرمندان به وجود آورده است و این روند روی کار و فعالیت هنرمندان هم تاثیر گذار است.

وی گفت: هنرمند به دلیل شرایط و ویژگی‌های حساسی که دارد این مسائل اقتصادی را بهتر درک می‌کند و این وضعیت روی کار و اثر وی تاثیرگذار است ولی برخورد همراه با اخلاق با مسائل می تواند زمینه ساز عبور از این مسائل باشد.

وی ضمن اشاره به ویژگی‌های مثبت استاد فاتح عزت پور خوشنویس برجسته کردستانی، یادآور شد: استاد فاتح عزت پور با درک شرایط واقعی جامعه و با رعایت اخلاق جایگاه خود را در استان کردستان و کشور به بهترین شکل ممکن به اثبات رسانده است.

در جریان برگزاری این مراسم که در پردیس سینمایی بهمن سنندج انجام گرفت شماری از دوستان و هنرمندان هم نسل استاد فاتح عزت پور به بیان ویژگی های این هنرمند برجسته کردستانی پرداخت و در ادامه نمایشگاهی از آثار گشایش یافت.