نبود پزشکان متخصص دغدغه جدی بیماران شهرستان های ایلام

خبرگزاری مهر -گروه استانها: سه شهرستان بدره، سیروان و ملکشاهی از جمله مناطق محروم استان به لحاظ داشتن پزشک متخصص هستند، سه شهرستانی که مردم این مناطق برای خدمات درمانی به مرکز استان بیشتر مراجعه میکنند.
سالهاست از کمبود پزشک متخصص در این شهرستانهای میگذرد ولی هنوز این مشکل به خوبی در این سه شهرستان تازه تأسیس حل نشده است.
علاوه بر نبود پزشک متخصص، نبود امکانات بهداشتی و درمانی از دیگر مشکلات این سه شهرستان است که وعدههای سالهای گذشته مسئولان برای حل آن محقق نشده است.
ملکشاهی در انتظار امکانات و بیمارستان
شهرستان ملکشاهی جزو محرومترین مناطق استان در بخش بهداشتی و پزشکی است چراکه یک درمانگاه متروکه سهم این شهرستان در بخش بهداشت و درمان است.
هنوز بعد از شش سال بیمارستان ۳۲ تختخوابی این شهرستان تکمیل نشده است و مردم همچنان در حسرت یک بیمارستان مجهز هستند.
یکی از شهروندان ملکشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شهرستان تقریباً هیچ امکانات بهداشت و درمانی ندارد و مردم برای یک مریضی ساده هم مجبور به مراجعه به مرکز استان هستند.
علی اکبر لارتی عنوان کرد: دستگاههای پزشکی سونوگرافی، رادیولوژی و…در این شهرستان وجود ندارد و مردم برای نیازهای درمانی خود به مرکز استان مراجعه میکنند.
وی افزود: پزشک متخصص هفتهای یک بار به این شهرستان سرکشی میکند که اصلاً کافی نیست، از مسئولان انتظار داریم هرچه سریعتر بیمارستان این شهرستان را تکمیل کنند.
توجه ویژه به شهرستانهای تازه تأسیس از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به شهرستانهای تازه تأسیس استان شامل بدره، سیروان و ملکشاهی، به واسطه عدم وجود بیمارستان در این مناطق سعی نمودهایم که توجه ویژهای داشته باشیم.
محمد کریمیان اظهار داشت: در سفری که به همراه جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی از شهرستان بدره، ملکشاهی و سیروان داشتهای، زیرساختهای بهداشتی درمانی این شهرستانها مورد بازدید ارزیابی قرار گرفته و مشکلات و نارساییهای آنان توسط مسئولان احصاء شده است.
وی افزود: یکی از مطالبات بحق مردم این شهرستانها، حضور متخصصان برای خدمات تخصصی بود که در این راستا امسال تصمیم گرفتهایم که برای شهرستانهای بدره، سیروان و ملکشاهی که فاقد بیمارستان هستند، برای اولین بار متخصصین رشتههای مختلف در این شهرستانها مستقر میشوند و به مردم خدمات دهی خواهند کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ابراز داشت: برای اولین بار نیز در شهرستان بدره متخصص اطفال، متخصص داخلی، متخصص روانپزشکی، متخصص قلب و متخصص رادیولوژی و سونوگرافی اختصاص یافته است.
تجهیز شهرستانهای تازه تأسیس به تجهیزات پزشکی
وی تصریح کرد: کمبودهایی در سطح شهرستان از جمله تجهیزات پزشکی و درمانی شامل دستگاههای تشخیصی سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی برای استفاده متخصصان در رشتههای مختلف مشهود بوده که خوشبختانه با رایزنیهایی در سطح وزارت بهداشت؛ توانستهایم آنان را خریداری کنیم.
کریمیان در ادامه این بحث گفت: این دستگاهها برای شهرستانهای بدره، سیروان و ملکشاهی که فاقد بیمارستان هستند، در اختیار شبکههای بهداشت مربوطه قرار خواهد گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ابراز کرد: یکی از مطالبات مردمی در شهرستانهای تازه تأسیس استان، مبحث احداث بیمارستانهای محلی بوده که از سوی دولت در این رابطه برای احداث آن قولهای مساعدی داد شده است.
وی عنوان کر: اگرچه احداث این پروژهها به دلیل مشکلات اعتباری متوقف شده، اما با پیگیریهای به عمل آمده توانستهایم قول مساعد مجدد مسئولان را برای احداث آنان اخذ کنیم و در صورت وجود زمین برای احداث آنان سعی خواهیم کرد که در سفر ریاست محترم جمهوری به استان این مطالبه به حق مردم شهرستانهای بدره، سیروان و ملکشاهی تحقق یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام یادآور شد: یکی از روستاهای شهرستان بدره به نام روستای گلهدار فاقد خانه بهداشت اختصاصی است و به صورت اجارهای فعالیت میکند لذا اگر از سوی مردم شریف این روستا زمین جهت احداث خانه بهداشت در اختیار دانشگاه قرار گیرد، عملیات احداث یک خانه بهداشت مناسب و درخور شأن و منزلت آنان را آغاز خواهیم کرد.
آنچه که امروز مطالبه مردم شهرستانهای بدره، سیروان و ملکشاهی است وجود امکانات، احداث یک بیمارستان مجهز و استقرار پزشک متخصص است.
متأسفانه طی این سالها مردم این شهرستان علاوه بر هزینههای پزشکی باید هزینههای زیادی برای رفت و آمدها به مرکز استان پرداخت کنند تا از امکانات درمانی استفاده کنند.
سالهاست رنج درمانی با مسافتهای طولانی بیشتر شده است، گاهی اوقات نبود امکانات باعث میشود مردم شبانه در جادههای پر پیچ خم راهی مرکز استان شود که خطری مضاعف است.
نبود خدمات تخصصی، نبود دستگاه سی تی اسکن، آزمایشگاه مجهز از مشکلات بزرگ دیگر این سه شهرستان است که مردم انتظار دارند مسئولان به این مسئله توجه کنند.
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