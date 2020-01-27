به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نظرپور صبح امروز در «کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی» که در دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است، با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: اولین هدف از برگزاری این همایش، ایجاد هماهنگی راهبردی بین معاونان، مدیران و مدیریت سرمایه انسانی و ایجاد ارتباط مستقیم، نظام‌مند و پایدار بین آنها بود.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف برگزاری این همایش، تلاش نیروی انسانی خلاق برای ایجاد فضای یاددهنده و یادگیرنده، تحکیم فرهنگ آموزش و پژوهش و زمینه‌سازی برای فرصت شغلی، ایده‌پردازی در عرصه علمی و اجرایی کشور از طریق ارائه دستاوردها، توجه به دستاوردهای بین‌المللی نظام توسعه سرمایه انسانی مطلوب، اجرایی کردن برنامه‌های توسعه تحول در نظام اداری کشور با رویکرد سرمایه انسانی هدفمند، ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها، پژوهشگاه، پارک‌های علم و فناوری برای کسب تجارب برتر ملی و بین‌المللی، اشتراک دانش دستاوردهای علمی از طریق ویدئوکنفرانس و بهره‌گیری از تجارب داخلی و خارجی است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به اهداف دیگر برگزاری همایش توسعه سرمایه انسانی گفت: تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر در حوزه توسعه سرمایه انسانی، استقرار نظام شایسته‌سالاری، توسعه و تربیت مدیران شایسته‌محور، ایجاد فضای علمی و معرفتی برای ایده‌پردازی، ارائه دستاوردهای علمی ایرانیان، تأکید دانشگاه‌ها بر تنوع‌بخشی منابع آموزش عالی و نقش‌آفرینی در حل مسائل و مشکلات جامعه، از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.