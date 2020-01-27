ستادمبارزه با موادمخدر هنوز با کشت شاهدانه صنعتی موافقت نکرده است

حسین زینلی، مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول صدور مجوز برای کشت گونه‌های خشخاش در کشور است، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز هنوز با این موضوع موافقت نکرده است.

وی اضافه کرد: تلاش‌ها و همکاری‌هایی در حال انجام است تا ببینیم آیا می‌توان در شرایط کنترل شده و به منظور تأمین نیاز کشور برای برخی از شرکت‌های بخش خصوصی این کار انجام شود یا خیر.

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مشکلی با این مساله ندارد، توضیح داد: مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، کشت این محصولات را در حال حاضر لازم نمی‌دانند و معتقدند کشت آن برای کشور خطرناک است.

زینلی با بیان اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد شاهدانه صنعتی را برای تأمین نیاز خود کشت کند، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی مسئول صدور مجوز برای این کار نیست و ما هنوز نتوانستیم موافقت ستاد مبارزه با مواد مخدر را برای این منظور جلب کنیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر براساس قانون هرگونه کشت خشخاش و گونه‌های آن در کشور ممنوع است.

زینلی در پاسخ به این سوال که میزان نیاز سالانه کشور به شاهدانه صنعتی چه میزان است که از طریق واردات تأمین می‌شود، گفت: نیاز کشور رقم بالایی نیست و یکی از دلایل مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با کشت آن در داخل کشور نیز همین مساله است؛ آنها می‌گویند با توجه به حجم اندک نیاز کشور، بهتر است به جای پذیرش ریسک کشت در داخل، از طریق واردات نسبت به تأمین آن اقدام کرد.

به گفته زینلی، بذر گونه‌های مختلف خشخاش از جمله شاهدانه صنعتی مصرف روغنی دارند و روغن آنها در صنایع غذایی و دارویی استفاده می‌شود.