به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات و رئیس جامعه اطلاعاتی سه شنبه (۸ بهمن ماه ۹۸) در آئین اختتامیه نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت جامعه اطلاعاتی کشور با عنوان مهدی یاوران، ضمن عرض تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه(س) به محضر امام زمان(عج)، مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مردم عزیز و خانواده های قرآنی جامعه اطلاعاتی کشور، از جامعه ی اطلاعاتی که برنامه های قرآنی را جدی گرفتند تا این رویداد قرآنی به یکی از مهمترین برنامه های قرآنی کشوری تبدیل شود، تشکر و قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه انشاالله آینده قرآنی کشور و جامعه اطلاعاتی روز به روز درخشنده و شکوفاتر گردد تا موجب پیوند با قرآن شود گفت: پیوند با قرآن یک نعمت ارزشمند است که خداوند متعال به خوبان جامعه عطا می‌کند.

علوی با بیان اینکه قرآن کریم آسیب زدایی مؤثر دارد و برای مصونیت از آسیب ها باید به باورها و اندیشه های قرآنی پیوند بخوریم گفتند: خوشبختانه کارکنان و خانواده جامعه ی اطلاعاتی با قرآن اُنس دارند و برای شکوفایی حرکت قرآنی به طور خودجوش عمل می کنند و باید این شور و نشاط معنوی و ارتباط قرآنی را قدر دانست.

وزیر اطلاعات در ادامه نسبت به اهمیت تلاوت قرآن حدیثی از رسول اکرم(ص) بیان کردند که می فرماید: آن بندگانی در پیشگاه خداوند متعال مورد توجه و بهترین هستند که در جامعه دینی زندگی می کنند، قرآن کریم را در اختیار دارند و تلاوت می کنند و حق تلاوت قرآن را ادا می کنند.

علوی با اشاره به اینکه پیوند با قرآن لایه به لایه است گفت: اگر قرآن را خود و دیگران می خوانید باید در آن تدبر، تفکر و تعقل کرد تا در همه جهات به آن بپردازیم.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه باید همیشه و در همه حال به قرآن احترام بگذاریم و آداب قرآن را رعایت کنیم، افزود: امروزه با رهنمودهایی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نسبت به مسائل قرآن، پیوند با قرآن و تلاوت قرآن دادند، الحمدلله روز به روز این آداب قرآنی در جامعه بهتر افزایش پیدا می کند.

وی در زمینه یادگیری قرآن حدیثی از رسول اکرم(ص) نقل کردند که می فرماید: بهترین شما کسانی هستند که قرآن را یاد بگیرند و به دیگران یاد بدهند که تنها یادگرفتن کافی نیست بلکه انسان وقتی قرآن را یاد گرفت باید در قرائت و تلاوت آن استمرار داشته باشد.

علوی افزود: داستان‌های قرآنی هر کدام درس‌های آموزنده‌ای دارد و الگوهایی را برای انسان مطرح می‌کند و می خواهد روش های زندگی را به ما نشان دهد؛ یعنی کارهایی که خداوند گفته را پیروی کنید و از کارهایی که نگفته است اجتناب کنید.

علوی با اشاره به نزول مبارک و پر برکت قرآن کریم از سوی خداوند متعال گفت: جامعه‌ای می‌تواند از قرآن استفاده کند که تدبر، تفکر، تعقل و عمل به قرآن کند تا زندگی آن قرآنی و سرمایه تمام را بدست آورد و جامعه ای اگر قرآن نداشته باشد چیزی ندارد.

شایان ذکر است نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت جامعه اطلاعاتی کشور با عنوان مهدی یاوران، از تاریخ ۵/۱۱/۹۸ الی ۸/۱۱/۹۸ در باغ موزه دفاع مقدس برای برادران، خواهران، همسران و فرزندان اعضای محترم جامعه اطلاعاتی کشور در ۲۵ رشته به صورت شفاهی و کتبی شامل (قرائت، حفظ، صوت و لحن، اذان، ادعیه خوانی، تواشیح و ...) با حضور اساتید و داوران برجسته بین المللی برگزار گردید.

در پایان این مراسم وزیر اطلاعات از میزبانی سازمان حراست کل کشور در نهمین دوره این مسابقات تشکر و قدردانی کردند و نفرات و تیم های برتر (وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت مشترک رتبه اول، سازمان حراست کل کشور رتبه دوم و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رتبه سوم) این مسابقات معرفی و از آن ها تجلیل بعمل آمد.