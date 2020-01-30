به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در شاهرود بابیان اینکه شش پروژه راه و شهرسازی طی دهه فجر سال در شاهرود و میامی به بهره‌برداری می‌رسد، ابراز داشت: برای افتتاح این طرح‌ها به اعتباری معادل ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

وی بابیان اینکه پایگاه انتقال خون شاهرود با زیربنای یک هزار و ۸۳۰ مترمربع در فهرست پروژه‌های قابل‌افتتاح دهه فجر است، افزود: برای این طرح چهار میلیارد و ۴۵ میلیون تومان هزینه شده که با توجه به بحث تجهیزات پروژه در روزهای انتهایی دهه فجر افتتاح خواهد شد.

افتتاح محور عباس آباد- کاهک

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان بابیان اینکه بخشداری بسطام با زیربنای ۸۰۰ مترمربع از سال ۹۰ کلنگ زنی شده است، ابراز داشت: مقرر شد این طرح با رقم اعتباری یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان به اتمام برسد و صرفاً مباحثی نظیر محوطه‌سازی با تخصیص اعتبارات لازم در فاز بعدی افتتاح شود.

عمیدی در ادامه تصریح کرد: اجرای آسفالت رضاآباد در دهستان خارتوران در دستور کار قرار دارد که زیرسازی ۲۷ کیلومتر این محور انجام شد، این طرح سال ۹۶ آغاز و برای آن دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

وی بابیان اینکه ۱۰ کیلومتر محور میامی-جاجرم بااعتبار سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد طول این پروژه ۲۲ کیلومتر است که شش کیلومتر آن به اتمام رسید، افزود: سال گذشته لکه‌گیری و روکش آسفالت عباس‌آباد- کاهک عقد قرارداد شد و ۸.۵ کیلومتر این محور بااعتبار چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به انجام رسید.

اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومانی اداره کل شرق استان سمنان

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان بابیان اینکه در طرح ملی ابرار محور فرومد_ شفی آباد مصوب شده است، ابراز داشت: با توجه به طولانی شدن طرح به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم با اختصاص یک میلیارد تومان هزینه شده است.

عمیدی بابیان اینکه اعتبارات ابلاغی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان برای سال جاری ۱۸۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: از این مبلغ ۶۹ میلیارد تومان تخصیص داده شد که با ۱۶ طرح ملی و ۱۸ طرح استانی درمجموع ۳۴ طرح ابلاغ‌شده است.

وی بابیان اینکه طرح‌های ابلاغی به اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) ۱۵۹ پروژه است، افزود: از این تعداد ۸۷ میلیارد تومان به‌صورت ملی و ۳۰ میلیارد تومان استانی است.

افتتاح مسیر فرومد - شفیع آباد

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) بابیان اینکه کلنگ زنی قطعه چهارم بزرگراه شاهرود _آزادشهر به طول ۱۲ کیلومتر طی دهه فجر انجام شود، ابراز داشت: برای این طرح‌ها ۲۲ میلیارد تومان از محل شرکت ساخت و توسعه زیربنای کشور هزینه شده است.

عمیدی بابیان اینکه ۱۹ کیلومتر مسیر فرومد _ شفیع آباد مورد درخواست مردم بود، تصریح کرد: عملیات اجرایی این طرح که ارتباط با خراسان شمالی را برقرار می‌کند بااعتبار یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان طی دهه فجر آغاز می‌شود.

وی بابیان اینکه سامان دهی پلیس راه شاهرود و پاسگاه گلوگاه بااعتبار ۴۳۰ میلیون تومان انجام می‌شود، افزود: سامان دهی ورودی روستای ابراهیم آباد میامی نیز بااعتبار ۴۵۱ میلیون تومان دهه فجر اجرایی خواهد شد.

افتتاح چاه جام بی ارجمند

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) بابیان اینکه محور بی ارجمند- چاه جام به طول ۵۳ کیلومتر انجام می‌شود، ابراز داشت: از این میزان تا کنون ۱۶ کیلومتر آن آسفالت شد و از رقم اعتبارات وزارت راه ۲۰ کیلومتر مسیر بااعتبار ۱۹ میلیارد تومان انجام می‌شود.

عمیدی بابیان اینکه محور بی ارجمند- بردسکن با شش میلیارد تومان اعتبار در شرف عقد قرارداد است، تصریح کرد: محور بی ارجمند - کی کی نیز در دستور کار قرار دارد و همچنین مطالعات محور شاهرود- طرود -معلمان انجام شد که بااعتبار ۱۵ میلیارد تومان کار تعریض و به سازی محور انجام می‌شود.

افتتاح ۲ طرح مهم

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) بابیان اینکه دو پروژه برای شاهرود از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان در دست اقدام است، ابراز داشت: دو میلیارد تومان برای مصلا و ۴۰ میلیارد تومان برای مجتمع فرهنگی و هنری اختصاص داده شد که برای مجتمع پنج میلیارد تومان ابلاغ و زمین موردنظر نیز پیش‌بینی‌شده است.

عمیدی بابیان اینکه هفت پروژه راه‌سازی بااعتبار ۳۷ میلیارد و ۹۵۳ میلیون تومان طی دهه فجر کلنگ زنی می‌شود، تصریح کرد: برای تکمیل این طرح‌ها ۵۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است و درمجموع ۸۰ میلیارد و ۹۴۳ میلیون تومان هزینه خواهد شد.

وی بابیان اینکه کلنگ زنی تقاطع مجن در برنامه‌های آخر دهه فجر انجام می‌شود، افزود: پیش‌شرط این کلنگ زنی موافقت سازمان جنگل‌ها و میراث فرهنگی است که با ۲۵ میلیارد تومان قرارداد بسته‌شده پیش‌بینی می‌شود سال یک هزار و ۴۰۰ تکمیل شود.

رفع مشکلات حقوقی مسکن مهر

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان بابیان اینکه بعد از دستور مقام عالی وزارت اتمام دو هزار و ۷۰۰ واحد نیمه تمام مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت، ابراز داشت: از این تعداد برخی پروژه‌ها حذف و مقرر شد آن دسته از واحدهایی که فاقد مشکلات حقوقی است امسال افتتاح شود.

عمیدی بابیان اینکه تکمیل ۳۱۸ واحد برای سال جاری در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: از این میزان ۱۶۲ واحد دهه فجر به بهره برداری می‌رسد و ۳۴ واحد باقی خواهد ماند که تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

وی بابیان اینکه ۱۴۱ بلوک مسکن مهر شاهرود فاقد آسانسور هستند، افزود: برای این منظور بااعتبار دو میلیارد تومان اعتبار منظور و سال گذشته ۵۰ دستگاه خریداری شد که کار ۲۵ بلوک امسال انجام می‌شود لذا پیش‌شرط این موضوع نصب آسانسور برای واحدهایی که بدهی نداشته باشد.

تعیین تکلیف شهرک‌های فدک و کوثر

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) بابیان اینکه دو هفته گذشته جلسه‌ای با معاون وزیر به اتفاق مسئولان استانی در تهران برگزار و مقرر شد از محل تنخواه سه میلیارد تومان به اداره کل راه واریز شود تا مابقی طرح‌ها به اتمام برسد.

عمیدی بابیان اینکه ۱۸۹ هکتار شهرک کوثر و فدک می‌بایست تحویل شهرداری داده شود، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل مسائل حقوقی این موضوع تا کنون اتفاق نیفتاد که طی جلسه با معاون وزیر از محل اعتبارات بند ب تبصره هشت مبلغ ۱۱ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است و امیدواریم بعد از رفع مباحث حقوقی تا دو ماهه آینده به شهرداری تحویل داده شود.