حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ناکارآمدی مجلس دهم، گفت: لاریجانی، عامل اصلی ناکارآمدی مجلس است چراکه وی بسیاری از طرح‌ها و لوایح مهم را بدون دلیل از دستور کار مجلس خارج کرد و در مقابل طرح‌ها و لوایح کم‌ اهمیت را برای تحقق خواسته‌های خویش یا دولتمردان، در دستور کار قرار می‌داد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لاریجانی منشأ ناکارآمدی مجلس است، ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی در بسیاری از موضوعات مهم چون رأی اعتماد یا استیضاح وزرا شخصا ورود می‌کند و با این اقدام خود باعث ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی در این دوره شده است.

وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات کشور ضعف نظارتی مجلس است، تصریح کرد: یکی از دلایل ناکارآمدی مجلس دهم این است که برخی از نمایندگان به وظایف نظارتی خود توجه نمی‌کنند در حالی که اگر نمایندگان مجلس عملکرد دولت را مورد نظارت دقیق قرار داده و از ابزارهای قانونی خود برای پاسخگویی آنان به درستی استفاده می‌کردند، امروز شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی مردم نبودیم.

پژمانفر با انتقاد از رفتار هیئت رئیسه مجلس دهم، اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل ضعف مجلس دهم آن است که معمولاً اجازه صحبت به نمایندگان داده نمی‌شود و آنان بسیاری از اوقات نمی‌توانند تذکر و اخطارهای قانونی خود را به ویژه درباره مسائل مهم مطرح کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لاریجانی اجازه نمی‌دهد که مجلس زبان ملت باشد، تصریح کرد: فضای استبداد و دیکتاتوری حاکم در مجلس باعث شده است که حرف ملت در مجلس مطرح نشود و این مسئله تاثیر زیادی در ضعف مجلس داشته است.