عقدهای آریایی در تالارهای پذیرایی انجام می شود نه دفاتر ازدواج

علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تخلف برخی دفاتر ازدواج در رابطه انجام عقدهای آریایی و تذکر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص گفت: در بدو امر خود دفاتر ازدواج و طلاق به موضوع عقدهای آرایی ورود کرده و تخلفاتی را شناسایی کردیم.
وی افزود: بخشنامهای هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این رابطه صادر کرد و به طور کلی انجام عقدهای آریایی به طور کلی ممنوع شد و این موضوع در دفاتر ازدواج و طلاق از بین رفت.
مظفری در خصوص برخی عقدهای آریایی که انجام میشود، گفت: در سالنهای عقد که بدون مجوز اماکن، مکانی را به عنوان تالار یا سالن عقد در نظر میگیرند و مردم به آنها مراجعه میکنند عقد آریایی جعلی ترویج پیدا میکرد که این موضوع جعلی است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق کشور گفت: حلیت عقد در این نوع از عقود منتفی است با این حال اینگونه عقدها به ندرت در سالنهای غیر مجاز انجام میشود.
پیشتر ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بسته شدن دفاتری که عقد آریایی انجام میدهند خبرداده بود.
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