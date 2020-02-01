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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

عقدهای آریایی در تالارهای پذیرایی انجام می شود نه دفاتر ازدواج

عقدهای آریایی در تالارهای پذیرایی انجام می شود نه دفاتر ازدواج

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از شناسایی دفاتر ازدواجی که عقد آریایی انجام می دهند خبرداد.

علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تخلف برخی دفاتر ازدواج در رابطه انجام عقدهای آریایی و تذکر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص گفت: در بدو امر خود دفاتر ازدواج و طلاق به موضوع عقدهای آرایی ورود کرده و تخلفاتی را شناسایی کردیم.

وی افزود: بخشنامه‌ای هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این رابطه صادر کرد و به طور کلی انجام عقدهای آریایی به طور کلی ممنوع شد و این موضوع در دفاتر ازدواج و طلاق از بین رفت.

مظفری در خصوص برخی عقدهای آریایی که انجام می‌شود، گفت: در سالن‌های عقد که بدون مجوز اماکن، مکانی را به عنوان تالار یا سالن عقد در نظر می‌گیرند و مردم به آنها مراجعه می‌کنند عقد آریایی جعلی ترویج پیدا می‌کرد که این موضوع جعلی است.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق کشور گفت: حلیت عقد در این نوع از عقود منتفی است با این حال اینگونه عقدها به ندرت در سالن‌های غیر مجاز انجام می‌شود.

پیشتر ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بسته شدن دفاتری که عقد آریایی انجام می‌دهند خبرداده بود.

کد مطلب 4840773

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