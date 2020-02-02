پس از حاشیه‌هایی که جمعه شب و در آستانه آغاز پخش درباره سریال «کتونی زرنگی» پیش آمد، محمدرضا شفاه، تهیه کننده این سریال درباره سرنوشت پخش آن به خبرنگار مهر گفت: از همان جمعه‌شب و ابتدای دیروز شنبه تلاش شد تا در تعامل با مدیران سیما مشکلات مربوط به پخش کار حل شود و امید داریم تا ان شاءالله با حسن نیت ایشان این مسأله مرتفع گشود.

وی درخصوص «اشتباه فاحش کارگردان» مورد اشاره از سوی قائم مقام شبکه سه و اینکه آیا این اشتباه در ساخت سریال اتفاق افتاده یا ناظر به همین حواشی مطرح شده است گفت: منظور از اشتباه فاحش همان حواشی فضای مجازی بوده است و سریال هیچ مشکل محتوایی یا فرمی ندارد و مراحل فنی و کیفی را طی کرده و آماده پخش است.

شفاه تاکید کرد: تمام مراحل نظارت و بازبینی نیز در طول پروژه از سوی سازمان انجام شده و اساساً پروژه‌ای نیست که بتوان چنین ایراداتی به آن گرفت. ما نیز همواره دغدغه مان ساخت کمدی سالم بوده و ان شاءالله امید داریم آن حواشی نیز با حسن نیت مدیران تلویزیون برطرف شود.

سریال کتونی زرنگی به کارگردانی علی ملاقلی‌پور قرار بود از جمعه‌شب روی آنتن شبکه سه سیما برود که به دلیل بازنشر برخی موضع‌گیری‌های کارگردانش در فضای مجازی، پخش آن از سوی مدیران این شبکه منتفی اعلام شد.