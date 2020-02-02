مجید متقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی تیم ملی جودوی نونهالان به عنوان اولین مرحله اردوی استعدادیابی تیم ملی با حضور ۵۰ جودوکار و با سرمربیگری مسعود حاجی آخوندزاده در سالن جودو مجموعه ورزشی شهید کبگانیان تهران در حال برگزاری است.

وی افزود: محمدرضا آریانی و ابوالفضل محبی دو جودوکار قمی با دعوت از سوی فدراسیون در این اردو حضور دارند و راهیابی جودوکارانی از قم به این سطح اتفاقی امیدبخش برای آینده جودوی قم تلقی می‌شود.

رئیس هیئت جودوی استان قم گفت: همچنین در رده سنی نوجوانان نیز در تیم ملی نماینده داریم به طوری که اردوی تیم ملی نوجوانان به میزبانی استان بوشهر با سرمربیگری ایوب رستمی آغاز شده است و ۳ نفر از قم در این اردو حضور دارند.

متقی بیان داشت: یاسر رضا قلی گل، ابوالفضل نوری و محمدجواد محبی از قهرمانان جوان جودوی قم زیر نظر کادر فنی تیم ملی نوجوانان مشغول تمرین هستند و تلاش در مجموعه جودوی قم بر افزایش دعوت شدگان به اردوهای ملی و در نتیجه کسب آموزه‌ها و تجارب ارزشمند است.

وی عنوان کرد: تمرین آماده سازی تیم جودوی رعد پدافند قم جهت حضور در سوپر لیگ جودو کشور نیز در حال برگزاری است و این تیم آماده می‌شود تا امسال برای نخستین بار نماینده استان قم در بالاترین سطح جودوی ایران باشد.

رئیس هیئت جودوی استان قم تصریح کرد: اردوی تمرینی مشترک تیم جودو رعد پدافند قم از روز شنبه ۱۲ بهمن آغاز شد و امروز در آکادمی جودو استان قم ادامه می‌یابد و علاوه بر اعضای اصلی تیم رعد پدافند، جودوکاران رده سنی بزرگسالان و امید و جوانان قم برای شرکت در این اردوی تمرینی فراخوانده شده‌اند.