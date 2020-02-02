داور «عصر جدید» در «چهل تیکه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «چهل تیکه» پخش هفتگی خود را امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۸ با حضور سیدمحمدعلی واحدی (اقبال واحدی) و محمدرحمان نظام اسلامی ۲ مجری برنامه خاطره انگیز «صبح بخیر ایران» آغاز می کند.

«چهل تیکه» پخش خود را تا روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ادامه می دهد و دوشنبه ۱۴ بهمن ماه، رضا رویگری بازیگر و خواننده سرودهای انقلابی، سه شنبه ۱۵ بهمن ماه جهانگیر الماسی بازیگر سینما و تلویزیون، چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه هرمز شجاعی مهر دیگر مجری نام آشنای تلویزیون در استودیوی «چهل تیکه» مقابل محمدرضا علیمردانی خواهند نشست. آخرین مهمان برنامه نیز روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه آریا عظیمی نژاد آهنگساز سریال های تلویزیونی و داور برنامه «عصر جدید» خواهد بود.

برنامه تلویزیونی «چهل تیکه» به تهیه کنندگی و کارگردانی الهام حاتمی و با اجرای محمدرضا علیمردانی به مرور خاطرات و نوستالژی سال های گذشته با حضور هنرمندان و افراد شاخص می پردازد. «چهل تیکه» از یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۸ دومین روز از آغاز دهه فجر تا پنجشنبه همین هفته از شبکه نسیم ساعت ۲۲ پخش می شود.