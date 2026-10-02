علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهراندر گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگرچه کمیسیون‌های مختلف شورای شهر هر کدام در حوزه تخصصی خود اولویت‌هایی داشتند، اما در موضوع توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی نگاه بخشی کنار گذاشته شد و اعضای شورا بر ضرورت تقویت این حوزه اتفاق نظر داشتند.

وی افزود: شهرداری تهران نیز بر اساس همین رویکرد، با وجود محدودیت‌هایی که در ابتدای دوره وجود داشت، برای تأمین ناوگان اقدام کرد و هم از ظرفیت تولید داخلی و هم از ظرفیت چین استفاده شد.

نادعلی ادامه داد: در برنامه توسعه، تأمین ۹ هزار دستگاه اتوبوس برای تهران پیش‌بینی شده بود که تاکنون ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس نو خریداری شده و در کنار آن، تعداد قابل توجهی از اتوبوس‌های موجود نیز اورهال و بازسازی شده‌اند.

وی با اشاره به موضوع برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: در کنار نوسازی اتوبوس‌ها، برقی‌سازی ناوگان نیز دنبال شد و در حوزه تاکسیرانی نیز تاکسی‌های جدید به شهر اضافه شدند و تلاش شد روند برقی‌سازی این ناوگان نیز توسعه پیدا کند.

ضرورت برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به برنامه برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها اظهار کرد: شهرداری برای ورود به این حوزه نیز برنامه‌هایی داشت، هرچند در مقطعی برخی اعضای شورا معتقد بودند این موضوع در اولویت وظایف شهرداری نیست.

نادعلی افزود: امروز ضرورت برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه موتورسیکلت‌ها سهم قابل توجهی در انتشار آلاینده‌های متحرک شهر دارند و برقی‌سازی آنها می‌تواند در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد.

وی ادامه داد: اقدامات مربوط به تولید و تأمین این موتورسیکلت‌ها انجام شده بود، اما با آغاز جنگ و شرایط ایجادشده، ورود آنها به کشور با تأخیر مواجه شد و همچنان منتظر ورود بخشی از این ناوگان هستیم.

توسعه خطوط و افزایش ایستگاه‌های مترو

نادعلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مترو نیز گفت: در سال‌های اخیر علاوه بر توسعه خطوط جدید، تکمیل خطوط قبلی و رفع نواقص آنها نیز مورد توجه قرار گرفت و تعداد قابل توجهی ایستگاه به شبکه مترو اضافه شد.

وی افزود: در کنار توسعه خطوط مترو، تولید واگن‌های قطار نیز در کارخانه واگن‌سازی تهران دنبال شده و بخشی از واگن‌ها در همین مجموعه ساخته شده است که می‌تواند به افزایش سرعت و ظرفیت تولید ناوگان ریلی کمک کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: مجموعه این اقدامات شامل توسعه و نوسازی اتوبوس‌ها، برقی‌سازی ناوگان، نوسازی تاکسی‌ها، توسعه مترو و تولید واگن، در راستای همان اولویت اصلی یعنی تقویت حمل‌ونقل عمومی شهر تهران انجام شده است.