پوتین: جهان از شجاعت و مقاومت ملت ایران در شگفت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در اجلاس سالانه باشگاه بین‌المللی گفت‌وگوی والدای، خاطرنشان کرد: پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم غنی‌ سازی شده ایران به روسیه همچنان روی میز است.

وی با بیان اینکه تمام جهان از شجاعت و دلاوری ملت ایران و پایداری آن شگفت‌زده شده است، افزود: امیدواریم تنگه هرمز باز و تحریم‌ها علیه ایران لغو شود.

رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه ترور علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اشتباهی فاجعه‌بار بود، گفت: لاریجانی همواره برای جستجوی راهکارهایی در راستای تأمین منافع ملت ایران آمادگی داشت.

پوتین با اشاره به رویکرد سیاسی شهید لاریجانی، وی را شخصیتی مثبت و تأثیرگذار دانست.

رئیس جمهوری روسیه درباره تنش ها با غرب نیز گفت: رزمایش‌های کشورهای اروپایی دریای بالتیک و تلاش‌ها برای توقیف کشتی‌های روسی اقداماتی تنش‌زا بوده است.

پوتین درباره تلاش غرب برای محاصره منطقه کالینینگراد در منطقه بالتیک نیز هشدار داد و گفت: بیانیه وزارت خارجه درباره امکان دفاع از کالینینگراد با استفاده از سلاح هسته‌ای، تهدید نیست بلکه پاسخی به تلاش برای تهدید روسیه است.

وی افزود: اگر کار به حمله مستقیم به روسیه برسد، مسئله استفاده فوری از تمام تسلیحات موجود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. روسیه در صورت حمله ناچار خواهد بود از مزیت‌های رقابتی خود استفاده کند.

رئیس جمهوری روسیه به دولت های اروپایی درباره حمایت تسلیحاتی از اوکراین هشدار داد و گفت: در صورت تشدید درگیری، هشدار دادیم که کارخانه‌های تولیدکننده تسلیحات برای اوکراین هدف خواهند بود.