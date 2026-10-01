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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

تبیرئی: تکریم خانواده‌های شهدا رسالت اجتماعی مسئولان است

تبیرئی: تکریم خانواده‌های شهدا رسالت اجتماعی مسئولان است

تهران- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران گفت: تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه تکریم معنوی و رسالت اجتماعی مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری مراسم تجلیل و تکریم از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران با همکاری شهرداری تهران خبر داد.

وی با تأکید بر جایگاه خانواده‌های شهدا و ایثارگران در حفظ و ثبات کشور اظهار کرد: پاسداشت و تکریم این خانواده‌ها باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

تبیرئی افزود: تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک تکریم معنوی و رسالت اجتماعی برای تمامی مسئولان است تا قدردان فداکاری‌های این عزیزان باشند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: این مراسم با برنامه‌ریزی این اداره کل برگزار می‌شود و تلاش خواهد شد ضمن تجلیل از رزمندگان و خانواده‌های آنان، پیوند عاطفی و ارزشی میان نسل‌های مختلف و جامعه ایثارگری تقویت شود.

کد مطلب 6964876

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