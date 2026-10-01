هشدار نارنجی بارش باران در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی شامگاه امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، هشدار نارنجی برای فعالیت سامانه بارشی در خوزستان صادر شده است.

وی افزود: در پی صدور این هشدار، همه دستگاه‌های خدماتی و عملیاتی باید در آماده‌باش کامل باشند و تمهیدات لازم را برای اطلاع‌رسانی عمومی، پیشگیری از خسارت و مقابله با آب‌گرفتگی‌های احتمالی به کار گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان از شهروندان خواست نکات ایمنی را رعایت کنند و از سفر به مناطق کوهستانی و اسکان در بستر رودخانه‌ها بپرهیزند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مراقبت از محصولات کشاورزی و دامی گفت: شهروندان و بهره‌برداران باید برای حفاظت از این محصولات، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.