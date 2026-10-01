نگرانی ترامپ از تاثیر جنگ علیه ایران بر انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت: پرونده ایران ممکن است به انتخابات میان‌دوره‌ای آسیب برساند.

در شرایطی که افزایش قیمت سوخت، آمریکایی ها را تحت فشار قرار داده و موجب نارضایتی از حزب جمهوری خواه شده است، ترامپ این وعده را مطرح کرد که قیمت‌های نفت پس از پایان جنگ با ایران، خیلی زود کاهش می یابد.

باوجودی که موسسات ردیابی کشتی‌ها از انسداد تنگه هرمز خبر می دهند، رئیس جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد که میزان نفتی که در حال حاضر از طریق تنگه هرمز عبور می‌کند، بیش از میزان نفتی است که پیش از جنگ از این تنگه عبور می‌کرد.

ترامپ که تنها در یکسال گذشته، صدها بار از پایان ایران سخن گفته، باز هم مدعی شد که کار ایران تمام شده است و گفت: اکنون باید تصمیمی بگیرم؛ یا ایران توافق را امضا می‌کند یا دیگر وجود نخواهد داشت.

در شرایطی که نهادهای بین المللی، صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را تایید کرده اند، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد تهران موافقت کرده است که سلاح هسته‌ای نداشته باشد.

رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سئوالی درباره ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز گفت: اگر ایران پشت حمله به هواپیما بوده باشد ضربه بسیار محکمی خواهد خورد.