به گزارش خبرگزاری مهر، امین صلحی، به اهمیت مراقبت از سلامت روان در سالمندان، اشاره کرد و گفت: خطر ایجاد اختلال روان یکی از فاکتورهایی است که با افزایش سن در ارتباط مستقیم است.

وی افزود: از دست دادن نقش‌های اجتماعی، خودمختاری، استقلال، مرگ عزیزان و دوستان، افت سلامت جسمی، افزایش انزوا، محدودیت مالی و کاهش عملکرد شناختی، برخی سالمندان را در برابر اختلالات روان آسیب‌پذیرتر می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه مراقبت از سالمندان، شدت عوارض و یا بروز اختلال روان‌پزشکی در این گروه سنی را کاهش می‌دهد، خاطرنشان کرد: درباره مسایل بهداشتی درمانی سالمندان موارد مختلفی وجود دارد که بحث افت تندرستی، شنوایی، بینایی و به طور کلی از دست دادن عملکرد اولیه که بر نوع ارتباطات اجتماعی آنان اثرگذار است، احتمال بروز اختلالات روانپزشکی را تشدید می‌کند.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین دلیل بروز و تشدید افت عملکرد در سالمندان بی‌توجهی به پیشگیری و یا درمان از سوی اطرافیان و اعضای خانواده سالمند است.

صلحی، شایع‌ترین اختلال روان در سالمندان را اختلالات افسردگی، شناختی، هراس و اضطراب عنوان کرد و افزود: بسیاری از این اختلالات با افزایش سن آغاز و آرام آرام پیشرفت می‌کنند.

این متخصص روانپزشکی توصیه کرد: باید اطرافیان به تغییرات شناختی سالمند توجه ویژه داشته باشند و در این زمینه از ارزیابی‌های به‌موقع و مراجعه به پزشک غافل نشوند.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از آسیب عصبی به مراتب آسانتر از ترمیم یا درمان است، ادامه داد: این موضوع قدرت ترمیم را بدن را نقض نمی‌کند چرا که اساسا زمانی مرگ اتفاق می‌افتد که قدرت ترمیم در هر عضوی از بین می‌رود و این قاعده کلی اهمیت پیشگیری و درمان اختلالات روان را یادآور می‌شود.

صلحی درباره نحوه مراقبت از سالمندان گفت: گاهی غفلت‌هایی درباره مراقبت‌ از سالمندان وجود دارد به این شکل که ممکن است احساسات مراقبان سالمند بر آن اثرگذار باشد.

وی افزود: مراقبت از سالمند خصوصا زمانی که دچار بیماری‌هایی است که به تنهایی قادر به انجام کارهای اولیه و مواجهه با آن نیست منجر به بروز احساساتی در سالمند خواهد شد، توجه به احساساتی که در سالمند ایجاد می‌شود و مشورت با متخصصان روان درمانگر در درمان و پیشگیری از بروز اختلالات جدی‌تر موثر است.

صلحی در ادامه با بیان اینکه گاهی مراقب سالمند به دلیل بروز خشم در ناخودآگاه، فرسودگی و یا خستگی، ممکن است بیش از سایرین در معرض بروز بیماری روان باشد خاطرنشان کرد: توصیه اکید این است احساسات مراقبان سالمندان هم مورد توجه باشد، چرا که سلامت روان این افراد در نحوه مراقبت از سالمندان اثر مستقیم دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: در دسترس بودن خدمات دولتی بهداشت روان برای سالمندان بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه افراد باید با افزایش سن از توجه ویژه‌ای به عملکرد اجتماعی و خلقی داشته باشند، ادامه داد: یکی از فاکتورهای مهم توجه فرد سالمند به سلامت بهداشت روانی و جسمی است.

صلحی در پایان گفت: ورزش مداوم و پیروی از رژیم غذایی سالم، حفظ ارتباطات اجتماعی و سفر کردن از جمله راهکارهایی است که برای پیشگیری و یا به تعویق انداختن روند بیماری‌های روان به سالمندان توصیه می شود.