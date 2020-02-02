به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت صبح یکشنبه در نشست خبری ستاد اجرایی سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر در استان سمنان به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان بابیان اینکه این جشنواره در تهران ۱۲ لغایت ۲۲ و در استان‌ها ۱۵ لغایت ۲۱ بهمن‌ماه است، ابراز داشت: در مجموع ۱۹ فیلم با ۳۳ اکران در دو سینما هلال و یادمان شهر سمنان برنامه‌ریزی‌شده است.

وی بابیان اینکه پنج فیلم کودک و نوجوان با پنج اکران آماده میزبانی از علاقه‌مندان به هنر هفتم است، افزود: این فیلم‌ها تنها ۱۰ صبح در سالن هلال شهر سمنان اکران خواهند شد و برای کودک و نوجوان رایگان است.

بهره‌مندی ۴۵۰۰ کودک سمنانی از جشنواره فیلم فجر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه در بخش بزرگ‌سال ۱۴ فیلم در شهر سمنان اکران می‌شود، ابراز داشت: هر فیلم بخش بزرگ‌سال دو اکران دارد که ساعت پخش آن‌ها در سینما هلال ۱۷ و ۱۹ و در سینما یادمان ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ است.

فضیلت بابیان اینکه قیمت بلیط فیلم‌ها از ۱۲ هزار تومان به شش هزار تومان کاهش‌یافته است، در ادامه تصریح کرد: تلاش شد تا امکان بهره‌مندی همه افراد از جشنواره فیلم فجر فراهم شود لذا در بخش کودک رایگان و برای بزرگسال با تخفیف در نظر گرفته‌شده است.

وی بابیان اینکه پیش‌بینی‌ها از بهره‌مندی چهار هزار و ۵۰۰ نفر بخش کودک و نوجوان است، افزود: ظرفیت سینمای هر دو سالن یک هزار صندلی و در کل استان شش هزار و ۸۰۰ صندلی است که از ابتدای سال جاری ۲۸ فیلم در هشت سینما ثابت و دو سینما سیار اکران شدند.

فعالیت ۲۸۰ کانون فرهنگی هنری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه ۲۸۰ کانون فرهنگی هنری در سطح استان وجود دارد که به طور طبیعی طبق برنامه هر ساله در طول سال و دهه فجر فعالیت‌های خاص خود رادارند، ابراز داشت: ۱۰ شب ۱۰ مسجد به عنوان برنامه محوری کانون دبیرخانه مساجد استان خواهد بود.

فضیلت بابیان اینکه دو برنامه فرهنگی شامل چهارمین سالانه کتاب برتر استان ۱۴ بهمن ساعت ۱۸ در محل تالار حکمی الهی مجتمع کومش و تجلیل از مفاخر و پیشکسوتان در سمنان اجرایی می‌شود، تصریح کرد: در بخش مطبوعات نیز تا پایان سال نمایشگاه مطبوعات همراه با نقد و بررسی نشریات برپا خواهد شد که احتمال می‌رود برای سال ۹۹ اجرا شود که باز هم زمان آن بستگی به آماده بودن فضای رسانه‌ای استان سمنان دارد.

وی افزود: در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان نیز رونمایی و اکران چهار عنوان فیلم با محتوای آسیب‌های اجتماعی و سبک زندگی ایرانی اسلامی و تجلیل از خادمان فرهنگ عمومی در دستور کار است که همه این برنامه‌ها الزاماً در این دهه نیست و بخشی از آن تا پایان سال اجرایی می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه ۱۶ برنامه قرآن و عترت اجرا در استان اجرا می‌شود، اضافه کرد: مسابقات قرآنی کودکان مکبر، همایش نشست پیرامون وقایع انقلاب، تفسیر سوره فجر، برگزاری نمایشگاه کتاب و قرآن در گرمسار و شاهرود با ۳۰ درصد تخفیف، محافل انس با قرآن و نهج‌البلاغه و محفل قرآنی به یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از عناوین این برنامه‌ها است.