آغاز فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام در یک ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد اکبری امروز در نشستی خبری، از افتتاح ۱۹۵۰ پروژه آب و خاک در دهه فجر خبر داد و با بیان اینکه ارزش این پروژه‌ها هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان است، گفت: ۳۰ درصد پروژه‌های بخش کشاورزی در حوزه آب و خاک است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از پروژه‌های مهم معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: تاکنون ۲.۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به این سامانه‌ها تجهیز شده‌اند که ۱.۱ میلیون هکتار آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است.

اکبری با اشاره به احداث شبکه‌های فرعی و زهکشی نیز تصریح کرد: قبل از انقلاب انجام این شبکه‌ها در ۱۴۱ هزار هکتار صورت گرفته بود در حال حاضر به ۱.۶ میلیون هکتار رسیده و ۵۸۳ هزار هکتار آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه در حوزه زهکشی از کشورهای پیشروی دنیا هستیم، گفت: در پروژه خوزستان و ایلام از دو تکنولوژی جدید استفاده کردیم که یکی از آنها ساخت خود کشور بوده است.

به گفته اکبری تاکنون ۴۱۸ هزار هکتار زهکشی زیرزمینی در کشور انجام شده که ۱۸۶ هزار هکتار آن در دولت تدبیر بوده است.

۶۰ درصد خاک‌های کشور کمتر از یک درصد مواد آلی دارند

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین چالش‌های ما بحث مواد آلی خاک در اراضی است، خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد اراضی ما کمتر از یک درصد و بخش قابل توجهی از آنها کمتر از ۰.۵ درصد مواد آلی دارند در حالی که این عدد باید حداقل دو درصد باشد.

اکبری اضافه کرد: اگر سطح مواد آلی خاک به دو برسد، در همین شرایط فعلی بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد به تولیدات بخش کشاورزی اضافه می‌شود و مصرف آب نیز ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

وی سه هدف را برای اجرای پروژه‌های آب و خاک در کشور بر شمرد و افزود: ارتقا بهره وری منابع آب و خاک با حفظ پایداری سرزمین، حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک و تقویت امنیت غذایی در چارچوب توسعه پایدار از جمله اهداف ما است.

درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی کشاورزان خوزستانی از کشت برنج

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال ۹۸، صد درصد جذب منابع داشتیم، اظهار داشت: از سال ۹۲ تاکنون راندمان آبیاری از ۳۹ درصد به ۴۵ درصد رسیده است.

اکبری با اشاره به آخرین وضعیت پروژه ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام تصریح کرد: ۲۹۵ هزار هکتار از این پروژه تمام شده و به واسطه همین اقدام، میزان تولیدات کشاورزی از ۱.۷۵ میلیون تن به ۴.۵۵ میلیون تن رسیده که پیش بینی می‌شود از سال ۹۸ این رقم به ۶.۵ میلیون تن افزایش یابد.

وی یادآور شد: اقداماتی مثل اصلاح خاک، آب شویه، شستن نمک خاک و غیره که در این طرح اجرا می‌شود باعث افزایش تولیدات محصولات کشاورزی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته علیرغم مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت کشت برنج در دو استان شمالی به دلیل فراوانی آب در خوزستان حدود ۲۱۰ هزار هکتار برنج کشت شد که درآمد آن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که ما برای کل پروژه ۴.۵ میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم.

آغاز فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری پروژه خوزستان و ایلام طی یک ماه آینده

اکبری ادامه داد: روز گذشته جلسه‌ای با وزیر نیرو و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی داشتیم که قرار شد حداکثر ظرف یک ماه آینده فاز دوم پروژه فعلاً در حد ۲۲۰ هزار هکتار اعلام شود و مقرر شده که سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبارات لازم اقدام کنند ضمن اینکه تخصیص آب برای آن تا یک ماه آینده قطعی است.

وی با اشاره به اینکه فعلاً در کمیسیون تلفیق مجلس ۵۰ میلیون یورو برای اجرای فاز دوم پیش بینی شده است که باید در صحن علنی مجلس مورد رأی گیری قرار بگیرد، گفت: برآورد اولیه ما برای اجرای فاز دوم در شرایط فعلی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت طرح شبکه‌های زهکشی و آبیاری فرعی غرب و شمال غرب کشور، اظهار داشت: کل سطح این پروژه ۲۲۷ هزار هکتار بوده که در بخش وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم.

اکبری با بیان اینکه ۲۰۳ هزار هکتار از این طرح آماده بهره برداری است، گفت: از این میزان ۵۲ هزار هکتار آن سطح سبز دارد و فاصله‌ای که بین این دو عدد وجود دارد، به این دلیل است که وزارت نیرو به علت کمبود منابع مالی نتوانسته شبکه‌های اصلی و تأمین آب را انجام دهد.

وی افزود: برای اتمام این پروژه وزارت نیرو ۱۲ هزار میلیارد تومان و ما حدود هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان کمبود اعتبار داریم که البته ما ۹۰۰ میلیارد تومان آن را کار کرده‌ایم و به پیمانکاران بدهکاریم.

وی با اشاره به اینکه این پروژه یکی از شاخص ترین پروژه‌های کشور است گفت: ۹۹.۵ درصد در این پروژه مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری است.

اکبری درباره طرح سیستان نیز با اشاره به اینکه این طرح در سطح ۴۶ هزار هکتار اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح ما سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار گرفته‌ایم که به ازای هر هکتار، ۷۱ میلیون تومان می‌شود و این نشان می‌دهد اجرای این پروژه صد درصد اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان در سفر مقام معظم رهبری به خوزستان در اواسط دهه ۷۰ مصوب شد. اجرای این طرح همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ با تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی سرعت گرفت و فاز نخست آن اواخر آبان ماه سال ۹۷ با حضور معاون اول رئیس جمهوری در سطح ۲۹۵ هزار هکتار به بهره برداری رسید.

آئین نامه اجرایی قانون حفاظت خاک نهایی شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر آئین نامه اجرایی قانون حفاظت خاک کامل شده است، گفت: ما این آئین نامه را برای واحدهای تخصصی وزارت خانه ارسال و نظرات آنها را اخذ کردیم و قرار است طی امروز و فردا آئین نامه برای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر بهداشت، سرپرست وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به منظور اخذ نظرات و همزمان با آن برای تصویب به دولت ارسال شود.

وی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده که سالانه ۵۰۰ هزار هکتار بهبود وضعیت خاک کشاورزی اجرا شود اما متأسفانه در دو سال اول برنامه اعتباری برای این منظور به ما تعلق نگرفته است و ما پیشنهاد دادیم که سه تا ۵ درصد اعتبارات خودمان را در بخش خاک هزینه کنیم.

تکذیب قاچاق خاک از کشور

اکبری با اشاره به اینکه طی ۵ سال اخیر که بنده مسئولیت معاونت آب، خاک وزارت جهاد کشاورزی را دارم حتی یک گزارش از قاچاق خاک نداشتیم، گفت: کلیپ‌ها و تصاویری منتشر شده در این زمینه مربوط به خاک صنعتی است و در قانون حفاظت خاک نیز آمده که صادرات خاک صنعتی نیز با نظر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، مشکلی ندارد.

وی با بیان اینکه جابجا کردن خاک هزینه‌های بالایی دارد، خاطرنشان کرد: به این دلیل قاچاق خاک کشاورزی، صرفه اقتصادی ندارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان به اجرای پروژه آب بندان شمال اشاره کرد و گفت: این پروژه در سطح ۳۰ هزار هکتار در سه استان گیلان، مازندران و گلستان اجرا می‌شود که برای آن اعتباری بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان پیش بینی شده و مدت اجرای طرح نیز دو سال است.