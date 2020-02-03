افتتاح بیمارستان تأمین اجتماعی هشترود تا دو ماه دیگر

امین امینیان با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: تا دو ماه دیگر بیمارستان تأمین اجتماعی افتتاح و آماده خدمات رسانی به شهروندان خواهد شد.

وی سپس گفت: کار ساخت ساختمان این بیمارستان به پایان رسیده است ولی به علت مشکلی که در جذب نیرو داشتیم افتتاح این مجموعه به تعویق افتاده بود که با پیگیری‌هایی که انجام گرفت و مجوز جذب نیرو نیز صادر شده است لذا تا دو ماه آینده این بیمارستان افتتاح و به افرادی که بیمه تأمین اجتماعی دارند خدمات رسانی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: برای ساخت و تجهیز این بیمارستان مبلغ ۱۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

فرماندار هشترود از کلنگ زنی یک باب مدرسه در شهرک شهید محلاتی این شهر نیز خبر داد و گفت: به زودی کلنگ احداث این مدرسه با اعتبار دو میلیارد تومان که بنام شهید سرافراز سردار سلیمانی مزین خواهد شد به زمین خواهد خورد.

فرماندار هشترود همچنین از بهره برداری سه باب مدرسه دیگر در روستاهای سعادتلو، گلوجه محمد خان و مغامیر خبر داد و گفت: برای احداث این سه مدرسه نیز مبلغ یک میلیارد تومان هزینه شده است که در طول دهه فجر بهره برداری خواهند شد.