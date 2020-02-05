یازدهمین دربی در یازدهمین ماه سال/پرسپولیس تیم برتر دربیهای بهمنی

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال و پرسپولیس تاکنون ۹۰ بار برابر هم به میدان رفته‌اند و با احتساب یک دربی برگزار نشده (سوپرجام)، روز پنجشنبه دربی شماره ۹۲ را پیش رو خواهیم داشت. دو تیم در حالی روز پنجشنبه به مصاف هم می‌روند که هر دو در کورس قهرمانی قرار دارند و نتیجه این بازی در سرنوشت دو تیم و لیگ نوزدهم تأثیر گذار خواهد بود.

دیدار «نود و یکم»، شماره «نود و دوم»

به بهانه برگزاری دربی در تاریخ ۱۷ بهمن، به بررسی دربی‌هایی می‌پردازیم که در یازدهمین ماه از سال برگزار شده‌اند. دربی «بهمنی» تاکنون ۱۰ بار اتفاق افتاده و دربی نود و یکم (شماره ۹۲) یازدهمین تقابل دو تیم در یازدهمین ماه سال می‌باشد.

در ۱۰ دربی گذشته استقلال ۲ و پرسپولیس ۳ بار طعم پیروزی را چشیده و ۵ بار هم دیدارهای دو تیم مساوی شده است.

استقلال در ۱۰ بازی گذشته ۱۲ و پرسپولیس ۱۳ گل زده دارند. اولین بازی دو تیم در حالی که با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال در جریان بود، به دلیل ضرب و شتم داور توسط دروازه‌بان پرسپولیس به جنجال کشید و نیمه تمام ماند و با حکم کمیته انضباطی ۳ بر صفر به سود استقلال شد.

دو دروازه‌بان و یک مهاجم؛ ۳ اخراجی برای دو تیم

در دربی‌های بهمنی ۳ بازیکن اخراج شده‌اند که سهم پرسپولیس ۲ و سهم استقلال یک بازیکن است. ۲ بازیکن از ۳ بازیکن اخراجی دروازه‌بان بوده‌اند. عزیز اصلی و زنده یاد مهرداد اولادی از پرسپولیس به همراه سید مهدی رحمتی از استقلال ۳ بازیکن اخراجی در دربی‌های بهمنی هستند.

یک گل از روی نقطه پنالتی، ۲ گل در وقت‌های تلف شده

در دربی‌های بهمنی تنها یک گل از روی نقطه پنالتی به دست آمده که آن هم سهم پرسپولیس بود. مازیار زارع تنها پنالتی زن دربی‌های بهمنی بوده که آن را تبدیل به گل کرده است.

در ۱۰ دربی گذشته بهمنی ۲ گل در وقت‌های تلف شده به ثمر رسیده که هر دو گل سهم پرسپولیس است. ابتدا مازیار زارع در ششمین دربی بهمنی در دقیقه ۹۳ از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد که این گل مساوی پرسپولیس بود. یکبار هم ایمون زائد در دقیقه ۹۱ هشتمین دربی بهمنی گلزنی کرد که سرخ پوشان آن بازی را با نتیجه ۳ بر ۲ بردند.

سریع‌ترین و دیر ترین گل

سریع‌ترین گل در دربی‌های بهمنی را داود سید عباسی زده است. این بازیکن که پیراهن هر دو تیم را بر تن کرده، در دقیقه ۳ دربی شماره ۵۷ موفق به گلزنی شد تا این سریع‌ترین گل در دربی‌های بهمنی باشد. این بازی با نتیجه مساوی یک-یک به اتمام رسید.

دیر ترین گل دربی‌های بهمنی سهم تیم پرسپولیس است. مازیار زارع در دقیقه ۹۳ دربی شماره ۶۷ از روی نقطه پنالتی دروازه آبی پوشان را باز کرد تا این دیر ترین گل در تاریخ دربی‌های بهمنی باشد. این بازی هم با نتیجه مساوی یک-یک به پایان رسید.

یک هت تریک و یک دَبِل

در ۱۰ دربی گذشته بهمن یک هت تریک و یک دبل اتفاق افتاده که هر دو سهم بازیکنان پرسپولیس است. ایمون زائد تنها گلزن خارجی دربی‌های بهمن در دربی شماره ۷۵ و در دیداری عجیب هت تریک کرد تا پرسپولیس در دیداری که با ۲ گل از حریف عقب بود، ۳ بر ۲ پیروز شود.

حسین کلانی نیز در دربی شماره ۹ و در بازی که با نتیجه ۴ بر یک به سود سرخ پوشان به اتمام رسید زننده ۲ گل از ۴ گل تیمش بود.

یک تاریخ تکراری

دو تیم یکبار در ۱۷ بهمن سال ۴۸ با هم دیدار داشتند که نتیجه آن بازی ۳ بر صفر به سود آبی پوشان بود. تقابل روز پنجشنبه دو تیم یازدهمین دیدار آنها در بهمن ماه، یازدهمین ماه سال و دومین دیدار آنها در تاریخ ۱۷ بهمن می‌باشد. این بازی در چارچوب هفته نوزدهم نوزدهمین فصل لیگ برتر است و از ساعت ۱۵:۳۰ روز پنجشنبه به میزبانی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

یازدهمین بازی

دو تیم در حالی به مصاف هم می‌روند که در پایان هفته هجدهم پرسپولیس با ۳۵ امتیاز در صدر و استقلال با یک بازی کمتر از سایر تیم‌ها با ۳۲ امتیاز در رده چهارم قرار دارد.

این بازی با هر نتیجه به پایان برسد جایگاه پرسپولیس در صدر جدول تغییر نخواهد کرد. اما استقلال در صورت پیروزی این فرصت را پیدا می‌کند که تا رده دوم جدول صعود کند.

فهرست و مشخصات همه دربی‌های برگزار شده در ماه بهمن؛