۲۰ درصد صرفه جویی در خروج ارز دارو

سعید نمکی، با اشاره به جایگاه صنعت داروسازی کشور در دنیا، گفت: صنعت داروسازی ما توانسته در شرایط تحریم، داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج و مبتلا به سرطان را به خوبی تأمین کند.

وی با تاکید بر حمایت از صنعت داروسازی کشور در تولید و تأمین داروهای مورد نیاز داخل، تصریح کرد: در سال گذشته عددی که برای واردات دارو اختصاص یافته بود، ۳.۶ میلیارد دلار بود که ما امسال با ۲۰ درصد صرفه جویی، این عدد را به کمتر از ۳ میلیارد دلار رساندیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: سیاست وزارت بهداشت این است که صنعت داروسازی کشور بیش از پیش مورد حمایت قرار گرفته و بتواند در راه توسعه و صادرات محصولات دارویی به کشورهای منطقه و جهان، گام‌های محکم‌تری بردارد.

به گفته نمکی، هر آنچه به عنوان صرفه جویی ارزی در واردات دارو محقق می‌شود، به بخش تحقیقات و توسعه صنعت داروسازی کشور اختصاص می‌یابد.

وزیر بهداشت، در ارتباط با وضعیت ارز دارو برای سال آینده، افزود: در سال ۹۹ نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو اختصاص خواهد یافت.