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۱۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰:۰۳

وزیر بهداشت به مهر خبر داد؛

۲۰ درصد صرفه جویی در خروج ارز دارو

۲۰ درصد صرفه جویی در خروج ارز دارو

وزیر بهداشت، از صرفه جویی ۲۰ درصدی ارز داروهای وارداتی خبر داد.

سعید نمکی، با اشاره به جایگاه صنعت داروسازی کشور در دنیا، گفت: صنعت داروسازی ما توانسته در شرایط تحریم، داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج و مبتلا به سرطان را به خوبی تأمین کند.

وی با تاکید بر حمایت از صنعت داروسازی کشور در تولید و تأمین داروهای مورد نیاز داخل، تصریح کرد: در سال گذشته عددی که برای واردات دارو اختصاص یافته بود، ۳.۶ میلیارد دلار بود که ما امسال با ۲۰ درصد صرفه جویی، این عدد را به کمتر از ۳ میلیارد دلار رساندیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: سیاست وزارت بهداشت این است که صنعت داروسازی کشور بیش از پیش مورد حمایت قرار گرفته و بتواند در راه توسعه و صادرات محصولات دارویی به کشورهای منطقه و جهان، گام‌های محکم‌تری بردارد.

به گفته نمکی، هر آنچه به عنوان صرفه جویی ارزی در واردات دارو محقق می‌شود، به بخش تحقیقات و توسعه صنعت داروسازی کشور اختصاص می‌یابد.

وزیر بهداشت، در ارتباط با وضعیت ارز دارو برای سال آینده، افزود: در سال ۹۹ نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو اختصاص خواهد یافت.

کد مطلب 4843925

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