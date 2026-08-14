به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه جزیره خارگ اظهار کرد: از زمان امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا تاکنون، مقامات ارشد آمریکا و به‌ویژه رئیس‌جمهور این کشور، بارها با بهانه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران را به حملات سنگین تهدید کرده‌اند، اما پس از هر تهدید، اجرای آن را به دلایلی به تعویق انداخته‌اند.

وی افزود: آخرین نمونه نیز تهدید به حمله گسترده به زیرساخت‌های ایران بود که آمریکایی‌ها مدعی شدند به دلیل پیام‌های میانجی‌ها از اجرای آن خودداری کرده‌اند.

امام جمعه خارگ ادامه داد: تکرار این تهدیدها و عقب‌نشینی‌ها نشان می‌دهد که تهدیدهای آمریکا دیگر اثرگذاری گذشته را ندارد و حتی رسانه‌ها و محافل آمریکایی نیز نسبت به تکرار این تهدیدها ابراز تردید کرده‌اند.

تهدیدهای آمریکا پشتوانه عملیاتی ندارد

کارگر با اشاره به اینکه ماه‌ها از آغاز جنگ گذشته است، تصریح کرد: اگر تهدیدهای آمریکا قرار بود در محاسبات جمهوری اسلامی اثرگذار باشد، در این مدت باید نتیجه خود را نشان می‌داد؛ وقتی تهدید در پنج ماه نتوانسته اراده ملت ایران را تغییر دهد، در ماه‌های آینده نیز نخواهد توانست.

وی گفت: سخنان مقامات آمریکایی درباره دشواری مواجهه با ایران، نشان‌دهنده بخشی از واقعیت میدان است و ملت ایران نشان داده است که در برابر فشار و تهدید، اراده خود را از دست نمی‌دهد.

پیگیری حقوق ملت ایران نباید متوقف شود

امام جمعه خارگ با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق ملت ایران اظهار کرد: ما خود را منتقم امام شهید و امت شهیدمان می‌دانیم و بر اساس قوانین بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و حقوق مدنی و سیاسی، نباید اجازه داد جنایات و اقدامات دشمن بدون پیگیری باقی بماند.

وی افزود: مسئولان باید با جدیت این موضوعات را دنبال کنند و مردم را نیز در جریان روند اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده قرار دهند.

جنگ امروز، جنگ رسانه و تولید معناست

کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد رسانه‌ای جنگ کنونی گفت: جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تنها یک جنگ نظامی و اقتصادی نیست، بلکه بخش مهمی از آن در عرصه رسانه، روایت‌سازی و تولید معنا دنبال می‌شود.

وی «جهاد تبیین» را یکی از مهم‌ترین الزامات مقابله با این جنگ دانست و افزود: مردم و به‌ویژه رزمندگان و نیروهای حاضر در خط مقدم باید در عرصه تبیین، روشنگری و دفاع از حقیقت فعال باشند.

دشمن چهار مرحله ترور را دنبال می‌کند

امام جمعه خارگ با تشریح مراحل جنگ شناختی دشمن گفت: دشمن ابتدا به دنبال «ترور شخصیت» است و تلاش می‌کند رهبران الهی را دروغگو یا مستبد معرفی کند تا زمینه برای مراحل بعدی فراهم شود.

وی ادامه داد: مرحله دوم «ترور شخص» است که می‌تواند با هدف حذف فیزیکی رهبران جامعه انجام شود؛ مرحله سوم «ترور شاخص» است که در آن اصول و مبانی حرکت با تضعیف اندیشه رهبران الهی هدف قرار می‌گیرد و در مرحله چهارم، دشمن به دنبال «ترور تشخیص» و از بین بردن قدرت تشخیص جامعه است.

کارگر تأکید کرد: هدف نهایی این فرایند، تضعیف حرکت اجتماعی و بی‌اثر کردن اراده مردم است و باید با هوشیاری و جهاد تبیین با آن مقابله کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تحول در فعالیت‌های فرهنگی اظهار داشت: در عرصه فرهنگی و اجتماعی نباید تنها در موضع دفاعی باقی بمانیم، بلکه باید رویکردی فعال و تهاجمی در حوزه فرهنگ و روایت‌سازی داشته باشیم.

امام جمعه خارگ افزود: رویکرد پدافندی به معنای پاسخ دادن به شبهات و هجمه‌های دشمن است، اما در رویکرد آفندی باید جریان‌های سلطه، مبانی فرهنگی و اجتماعی غرب و پیامدهای آن برای جامعه را به‌صورت مستدل و منطقی برای مردم تبیین کرد.

وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی در جوامع غربی گفت: فعالان فرهنگی باید بدون نگاه شعاری، واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی غرب، از جمله آسیب‌های مرتبط با مواد مخدر، مشروبات الکلی، خشونت مسلحانه، فروپاشی خانواده و مشکلات روحی و روانی را برای نسل جوان تبیین کنند.

لزوم برخورد جدی با جریان‌های مروج آسیب‌های اجتماعی

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی و مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید با جریان‌های سازمان‌یافته فساد و آسیب‌های اجتماعی برخورد قانونی داشته باشند و هم‌زمان فعالان فرهنگی نیز در حوزه ایجابی و اقناعی، به تبیین صحیح ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی بپردازند.

امام جمعه خارگ خاطرنشان کرد: مقابله با جنگ ترکیبی دشمن تنها با اقدامات امنیتی و نظامی امکان‌پذیر نیست و باید در کنار اقتدار دفاعی، جبهه فرهنگی و رسانه‌ای کشور نیز فعال، هوشمند و مطالبه‌گر باشد.