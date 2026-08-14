به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به فرارسیدن چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب و مجاهدت‌های مردم در دفاع از انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آثار شهادت امام امت، بعثت و برانگیختگی مردم بود که خود ایشان نیز در روزهای پایانی حیات پربرکتشان به آن اشاره کرده بودند.

وی افزود: راز این بعثت را باید در این حقیقت جست‌وجو کرد که ملت ایران با پیمودن مراتب ایمان، عبودیت و مقاومت، شایستگی آن را پیدا کرده است که مجرای تحقق اراده الهی برای مقابله با فساد جهانی و مفسدان بزرگ این روزگار باشد.



امام جمعه قم ادامه داد: به برکت قدرت الهی و در سایه اتحاد مقدس مردم، روزی شاهد نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی خواهیم بود و ملت ایران در مسیر مقاومت و ایستادگی از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.



آیت‌الله سعیدی با اشاره به چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب، بر تجدید عهد مردم با مکتب امام و آرمان‌های شهدا تأکید کرد و گفت: در این مناسبت با خدا عهد می‌بندیم که مکتب امام را پاس بداریم و در این مسیر از سختی‌ها، حضور در میدان و تحمل مشکلات خسته نشویم.



وی خاطرنشان کرد: ملت ایران همچنین عهد می‌بندد که انتقام خون پاک امام امت و همه شهدای جنگ‌های تحمیلی را از قاتلان و جنایتکارانی که مرتکب این جنایات شده‌اند بگیرد.



قم حرم اهل‌بیت است و باید حرمت آن حفظ شود



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درس‌ها و عبرت‌های حماسه عاشورا اظهار کرد: امام حسین(ع) هنگامی که همه یارانش به شهادت رسیده بودند و در میدان تنها مانده بود، این پرسش را مطرح کرد که آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند.



وی بیان کرد: این سخن امام حسین(ع) تنها به واقعه کربلا اختصاص ندارد و در هر زمان و مکانی می‌تواند مصداق پیدا کند و یکی از مهم‌ترین پیام‌های آن، اهتمام ویژه حضرت به حرم و حریم رسول خدا و خاندان ایشان است.



آیت‌الله سعیدی با تأکید بر اینکه این مطالبه در قبال شهر مقدس قم نیز موضوعیت دارد، گفت: قم حرم اهل‌بیت(ع) است و به همین دلیل رعایت احکام الهی، صیانت از هویت دینی شهر، توجه به ساخت‌وسازها و حفظ سیمای اسلامی قم و همچنین رعایت عفاف و حیا در میان جوانان باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.



وی ادامه داد: دفاع از حرم و حریم قم در حقیقت دفاع از حرم و حریم رسول خدا(ص) است و همه مردم و مسئولان باید نسبت به این جایگاه ویژه احساس مسئولیت داشته باشند.



امام جمعه قم با اشاره به حساسیت دشمنان نسبت به قم اظهار کرد: دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی به این شهر توجه ویژه‌ای دارند چراکه ندای امام خمینی(ره) برای قیام علیه ظلم و استکبار از همین شهر برخاست و قیام ایشان پایه‌های کاخ‌های ظلم و استکبار را به لرزه درآورد.



دشمن می‌خواهد از قم انتقام فرهنگی بگیرد



آیت‌الله سعیدی افزود: حرکت امام خمینی(ره) و جانفشانی مردم موجب شد بساط حکومت ننگین ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی با ندای الله‌اکبر برچیده شود و امروز آمریکا، اروپا و صهیونیست‌ها به دنبال انتقام از قم هستند.



وی با بیان اینکه دشمنان در عرصه‌های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند، گفت: آنان با کشتار، ترور، تخریب و تحریم نتوانستند به اهداف شوم خود برسند و اکنون تلاش می‌کنند از مسیر تخریب فرهنگی به قم ضربه بزنند.



امام جمعه قم، با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) پس از فتنه سال ۸۸ در شهر مقدس قم اظهار کرد: دشمن به دنبال آن بود که از قم به عنوان آنتی‌تز انقلاب استفاده کند و برای مقابله با این توطئه باید همه اقشار جامعه، خانواده‌ها، مردم، بازاریان و مسئولان به میدان بیایند.



وی خاطرنشان کرد: اگر همه مردم و مسئولان قم نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنند و برای حفظ هویت دینی، فرهنگی و انقلابی شهر تلاش داشته باشند، نقشه دشمن برای ضربه زدن به قم نقش بر آب خواهد شد.



آیت‌الله سعیدی در ادامه سخنان خود به موضوع وحدت و انسجام جامعه پرداخت و با یادآوری تأکیدات مکرر امام خمینی(ره) بر اهمیت وحدت اظهار کرد: امام بارها تأکید داشتند که نگرانی اصلی ایشان از داخل کشور است و رهبر انقلاب نیز در دوران زعامت خود همواره بر حفظ انسجام و اتحاد تأکید کرده‌اند.



اتحاد یک اصل راهبردی برای حفظ امنیت کشور است



وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ اتحاد مقدس افزود: در مقطع کنونی، اصرار بر وحدت و حفظ انسجام از اصولی‌ترین نیازهای جامعه است و اتحاد را نباید صرفاً یک تاکتیک موقت برای عبور از یک بحران دانست.



امام جمعه قم تصریح کرد: در تاریخ یک ملت، وحدت تنها یک فضیلت اخلاقی نیست بلکه یک ضرورت ملی و راهبردی به شمار می‌رود و امروز نیز اتحاد باید به عنوان اصلی برای حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور مورد توجه قرار گیرد.



آیت‌الله سعیدی ادامه داد: اختلاف سلیقه نباید موجب فراموشی دشمن‌شناسی شود و نقد نیز نباید به تخریب تبدیل شود چراکه تجربه تاریخی ملت‌ها نشان داده است دشمن پیش از آنکه با قدرت نظامی به یک کشور حمله کند، بر شکاف‌های درونی آن جامعه تمرکز می‌کند.



وی با بیان اینکه اختلافات داخلی برای دشمن فرصت ایجاد می‌کند، گفت: هر اندازه جامعه منسجم‌تر باشد، هزینه فشار خارجی افزایش پیدا می‌کند و امکان تحمیل اراده و فرهنگ دشمن کاهش می‌یابد بنابراین وحدت بخش مهمی از قدرت ملی محسوب می‌شود



امام جمعه قم تأکید کرد: ضرورت حفظ وحدت به معنای تعطیل شدن امر به معروف و نهی از منکر نیست چراکه امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح جامعه و در راستای همان اعتصام به حبل‌الله است و باید به گونه‌ای انجام شود که به تقویت جامعه و جلوگیری از تفرقه منجر شود.



امر به معروف باید برای اصلاح باشد، نه فرسایش اعتماد



آیت‌الله سعیدی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: خداوند در سوره آل‌عمران ابتدا مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت می‌کند و سپس امر به معروف و نهی از منکر را مطرح می‌سازد که نشان می‌دهد این فریضه باید در خدمت حفظ انسجام جامعه قرار گیرد.



وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر برای جذب و اصلاح است نه برای دفع و ایجاد فاصله میان مردم و اگر فردی بدون آگاهی از احکام شرعی و صرفاً از روی خشم، غیظ و عصبانیت دیگران را امر و نهی کند، نتیجه آن می‌تواند قطعه‌قطعه شدن جامعه باشد و چنین روشی مورد توصیه شارع مقدس نیست.



امام جمعه قم در ادامه با اشاره به مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: رهبر معظم انقلاب درباره شهید سلیمانی تأکید کردند که نباید به ایشان صرفاً به عنوان یک فرد نگاه کرد بلکه باید او را یک مکتب، یک راه و یک مدرسه درس‌آموز دانست.



آیت‌الله سعیدی بیان کرد: یکی از درس‌های مهم مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی این است که قطعه‌قطعه کردن جامعه با عناوین و برچسب‌های مختلف برخلاف مصلحت نظام است و اگر افراد را با هر بهانه و عنوانی طرد کنیم، در نهایت کسی برایمان باقی نمی‌ماند.



وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم در همان مسیری که اهل‌بیت(ع) برای جامعه ترسیم کرده‌اند و نایب امام زمان(عج) آن را برای مردم تبیین، تفسیر و تشریح کرده است، ثابت‌قدم بمانیم و از مسیر وحدت، انسجام و اصلاح جامعه فاصله نگیریم.



امام جمعه قم در پایان خطبه‌های نماز جمعه برای امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و همه شهیدان طلب رحمت و مغفرت کرد و اظهار داشت: باید یاد امام و شهیدان همواره در جامعه زنده بماند و سایه رهبری بر امت اسلام مستدام باشد.