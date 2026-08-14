علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه تا اواخر هفته صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد خواهیم داشت.

وی افزود: طی روزهای آینده، آسمان استان در بیشتر ساعات شرایط پایداری خواهد داشت و وزش باد نیز در برخی ساعات در مناطق مختلف رخ می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا از امروز جمعه تا روز یکشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت.

زورآوند ادامه داد: از روز دوشنبه روند کاهش دمای هوا در استان آغاز می‌شود و این کاهش تا روز چهارشنبه به‌تدریج ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، طی روزهای ابتدایی هفته آینده تغییر محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود و از دوشنبه شاهد کاهش تدریجی دما در مناطق مختلف استان خواهیم بود.