شهدا با ایثار خود امنیت کشور را تضمین کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار شهرام یاری، فرمانده سپاه ناحیه سنقروکلیایی، پیش از ظهر جمعه به همراه نماینده ولیفقیه در سپاه سنقر و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان با خانواده شهیدان رحمان صیدی و ایلیا کرمی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، فرمانده سپاه ناحیه سنقر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از صبر، ایثار و استقامت خانوادههای معظم شهدا تجلیل کرد.
یاری اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود، امنیت و عزت را برای کشور به ارمغان آوردند و با ایثار و فداکاری، الگویی ماندگار از ایمان و غیرت برای نسلهای آینده به یادگار گذاشتند.
وی افزود: شهدا در دفاع از کیان اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی لحظهای درنگ نکردند و با ایستادگی در برابر دشمنان، از آرمانهای کشور دفاع کردند.
فرمانده سپاه ناحیه سنقر با اشاره به حوادث جنگ رمضان و تلاش دشمنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی، گفت: دشمنان با بهکارگیری ظرفیتها و امکانات خود تلاش کردند نظام اسلامی را تحت فشار قرار دهند، اما ایستادگی و رشادت رزمندگان اسلام این نقشهها را ناکام گذاشت.
یاری خاطرنشان کرد: حماسهآفرینی شهدا و رزمندگان نشان داد ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و انسجام ملی اجازه نخواهد داد دشمنان به استقلال و تمامیت ارضی کشور خدشهای وارد کنند.
در پایان این دیدار، از خانوادههای شهیدان رحمان صیدی و ایلیا کرمی به پاس صبر و فداکاری آنان در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی تجلیل شد.
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