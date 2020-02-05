خاطرات یک پیشکسوت از پیروزی استقلال برابر پرسپولیس و هدیه داور!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خرمگاه از پیشکسوتان استقلال است که در نقش بازیکن ۹ و در نقش مربی ۳ بار در دربی ها حضور داشته و بنا به گفته خودش در اکثر این دیدارها پیروز شده است. این پیشکسوت آبی ها در خصوص دربی و برخی از خاطراتش از دربی های گذشته با خبرنگار مهر گپ و گفت کرد.

* خبرگزاری مهر: تعریف شما از دربی چیست؟

- خرمگاه: دربی یک بازی غیر معمولی و سرشار از استرس است که بازیکن و مربی خاص خودش را می طلبد. در این بازی روحیه و شرایط فیزیکی بازیکن حرف اول را می زند. ارزش امتیازی آن مثل همه بازی های دیگر ۳ امتیاز است، اما شیرینی این ۳ امتیاز هزاران برابر شیرینتر از امتیازات بازهای معمولی است.

* در چند دربی حضور داشتید و اولین بار کدام دربی بود؟

- جمعاً در ۱۲ دربی حضور داشتم. ۹ بار در زمین بازی کردم و ۳ بار هم در نقش مربی روی نیمکت نشستم. اولین بار هم در سال ۷۴ در حالی که تنها ۲۱ سال داشتم زنده یاد منصور پورحیدری مرا در ترکیب ثابت گذاشت و بازی را ۳ بر یک بردیم.

* به یاد ماندنی ترین دربی که خود شما در آن حضور داشتید کدام است؟

- بی تردید همان بازی که مربی بودیم و با گلهای فرشید اسماعیلی، علی قربانی و کاوه رضایی ۳ بر یک بردیم.

* نتیجه آن بازی ۳ بر ۲ بود نه ۳ بر یک.

- از نظر من ۳ بر یک بردیم. آنچه گل دوم پرسپولیس نامیده شد یک هدیه بود از سوی داور بازی. گلی که با جنگ و دعوا و خطا روی بازیکن ما زدند که گل نیست. یک هدیه است.

* چرا فغانی اشتباه به آن بزرگی را مرتکب شد؟

- نمی دانم چرا ولی این را می دانم که حتماً از نظر خودش در آن صحنه بهترین تصمیم را گرفته بود. اما تصمیمی که از نظر خودش بهترین بود، قانونا اشتباه بود. آن سوت اشتباه هم ما را ۱۰ نفره کرد و هم یک گل به پرسپولیس هدیه کرد. هرچند همان اشتباهات باعث شد شیرینی آن پیروزی برای ما چندین برابر شود.

* در آن بازی ابتدا یک گل خوردید اما شما و منصوریان تیم تان را به جریان بازی برگرداندید و در همان نیمه ۳ گل زدید.

- ما آنالیز خوبی از پرسپولیس و شناخت خیلی بهتری از تفکرات برانکو داشتیم. می دانستیم در ۲۰ دقیقه اول تحت فشار خواهیم بود و حتی این را می دانستیم ممکن است گل بخوریم. قبل از بازی هم به بازیکنان گفته بودیم حتی اگر در ۲۰ دقیقه اول نتیجه یک بر هیچ یا ۲ بر هیچ هم شد مشکلی نیست و بعد از آن بازی را در اختیار می گیریم. آن بازی را بارها شبیه سازی کرده بودیم و برای همین بازیکنان بعد از گل خوردن خودشان را نباختند و همانطور که تمرین کرده بودیم کار را پیش بردیم. البته برانکو هم برای آن بازی یک اشتباه بزرگ کرد که از آن نهایت استفاده را بردیم.

* آن اشتباه چه بود؟

- استفاده از فرشاد احمدزاده در پست دفاع چپ. ما از چند روز قبل احساس کرده بودیم که ممکن است برانکو این اشتباه را مرتکب شود و برای استفاده از نقطه ضعف احمدزاده در دفاع کلی برنامه ریزی کرده بودیم. خوشبختانه برانکو این اشتباه بزرگ را مرتکب شد و ما هم بهترین استفاده را از آن بردیم.

* به عنوان فردی که قبلاً بارها این بازی را تجربه کرده چه توصیه‌ای برای بازیکنان و مربیان استقلال دارید؟

- دوست ندارم در کار مربیان استقلال یا تیم های دیگر دخالت کنم و صرفاً می خواهم تجربه ام را در اختیار بگذارم. رمز پیروزی در این بازی فقط تمرکز و آرامش است. هر تیمی که تمرکز بیشتری داشته باشد می تواند برنامه هایش را بهتر پیش ببرد.

* در خصوص مصدومان پرتعداد استقلال در این بازی چه نظری دارید و فکر می کنید چطور باید جای آنها پر شود؟

- هیچ مربی از داشتن این همه مصدوم خوشحال نمی شود و قطعاً مشکلاتی برای مجیدی و استقلال ایجاد می شود. شاید جای خالی خیلی از آنها به خصوص دیاباته به راحتی پر نشود. بازیکنانی که به جای این مصدومان به میدان می روند باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا جای خالی هیچ بازیکنی احساس نشود. چه بسا مصدومیت این بازیکنان فرصتی باشد که بعضی از بازیکنان جوان بتوانند یک شبه ره صد ساله را طی کنند.

* ممکن است عارف غلامی و سیاوش یزدانی به این بازی نرسند. به نظر شما که خودت هم دفاع میانی بودی کدام بهتر است؟ استفاده از شاهین طاهرخانی جوان یا بودروف باتجربه که تاکنون بازی نکرده؟

- من فقط نظر شخصی ام را می‌گویم. نظر من این است که باید به طاهرخانی اعتماد شود. او بازیکن جوانی است که برای تیم ملی امید بازی می کند و از پس بازیهای سخت آسیایی هم بر آمده و در سه بازی اخیر در خط دفاعی استقلال عملکرد خوبی داشته است. چه بسا بعد از این بازی استقلال صاحب یک ستاره در خط دفاعی شود.