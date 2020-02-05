نهمین دوره آموزش زبان فارسی در روسیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره آموزش مقدماتی زبان فارسی روز دوشنبه ۱۴ بهمن در مرکز آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه آغاز شد.
در مراسم آغاز ایندوره، خانم ماریا گن مدیر مرکز آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در سخنانی، اظهار امیدواری کرد شرکتکنندگان در ایندوره، با موفقیت مرحله مقدماتی زبان فارسی را بگذرانند و در مراحل بعدی بتوانند از محتوای غنی و ارزشمند اینزبان بهره بگیرند.
قهرمان سلیمانی رایزن فرهنگی ایران نیز در سخنانی، ورود به حوزه زبان فارسی را ورود به جهان فرهنگی وسیعی توصیف کرد که زبان تنها بخشی از آن است، اما کلید ورود به این جهان زیبا و رنگارنگ، آموختن زبان فارسی است.
وی پیوستگیهای فرهنگی در بخش وسیعی از قلمرو روسیه با ایران و همسایگی را از عواملی دانست که از دیرباز مورد توجه فارسیآموزان روس بوده و موجب شده چهرههای نامداری در اینحوزه ظهور کنند که دانش آنان در حوزه ایرانشناسی، همواره مورد احترام جامعه ایرانی بوده است.
رایزن فرهنگی کشورمان، تجربه مدرسان این دورهها را سرمایهای ارزشمند برای فارسیآموزان و برگزارکنندگان این دورهها توصیف کرد و گفت: امید است در این دوره توجه به روشهای نوین آموزشی افزونتر شود و فیلمهای کوتاه و موسیقی و کارگاههای جمعی آموزشی، سهم افزونتری در روند آموزش زبان فارسی داشته باشد.
کلاسهای آموزش زبان فارسی از پنجسال پیش توسط رایزنی فرهنگی ایران در روسیه برگزار میشود.
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