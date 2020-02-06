تغییرات عجیب استقلال و پرسپولیس نسبت به بازی رفت/ خیلی ها نیستند!

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه، ۳۱ شهریور سال ۹۸ دو تیم استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که در آن دیدار پرسپولیس در حالی که میهمان بود با تک گل دیرهنگام یک بازیکن جوان به اسم مهدی عبدی به پیروزی رسید.

۱۳۷ روز بعد از آن بازی، سرخابی‌ها برای انجام دیدار برگشت مقابل هم بار دیگر در ورزشگاه آزادی به میدان می‌روند و این در حالیست که هر دو تیم شرایط شأن نسبت به نیم فصل اول به قدری تفاوت کرده که بتوان گفت با ماهیتی جدید مقابل هم به میدان می‌روند.

در روز ۳۱ شهریور ۹۸ مدیرعامل استقلال امیر حسین فتحی و مدیرعامل پرسپولیس ایرج عرب بود در حالی که امروز محمد حسن انصاریفرد مدیر عامل سرخ هاست و استقلال در حالی که فاقد مدیرعامل قانونی می‌باشد، اسماعیل خلیل زاده سرپرست مدیرعاملی این باشگاه است.

۱۳۷ روز پیش سرمربی پرسپولیس گابریل کالدرون و سرمربی استقلال آندره‌آ استراماچونی بود که امروز یحیی گل محمدی و فرهاد مجیدی جای این دو را گرفتند. حتی در روز برگزاری دربی رفت مارک ویلموتس هدایت تیم ملی را بر عهده داشت که پیش از آغاز بازی هم یک نمایش در زمین اجرا کرد و امروز تیم ملی فاقد سرمربی است.

در روز بازی دو تیم در نیم فصل اول مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال را بر عهده داشت که امروز فدراسیون هم فاقد رئیس است و سرپرستی آن بر عهده بهاروند می‌باشد. حتی رئیس کمیته مسابقات فوتبال ایران که در آن بازی سعید فتاحی بود هم تغییر کرده و سهیل مهدی جای او را گرفته است.

در استقلال، پرسپولیس، فدراسیون فوتبال و به طور کلی فوتبال ایران از نیم فصل نخست تا کنون آنقدر تغییر ایجاد شده که نمی‌توان باور کرد این تغییرات برای ۴ ماه و ۱۷ روز باشد.

دو تیم در حالی روز پنجشنبه و از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند که پرسپولیس با ۴۰ امتیاز در صدر جدول و استقلال با یک بازی کمتر ۳۲ امتیازی است و در رده چهارم جدول قرار دارد.