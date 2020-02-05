مدافعان حرم نشانه‌ نهضت امام خمینی(ره) برای آیندگان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در گردهمایی ۳۰ هزار نفری دانش آموزان بسیجی «نسل سلیمانی» که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: سلام باید گفت بر شهیدانی که برای پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر امام راحل ایستادند. سلام باید گفت بر شهیدانی که پایداری و ایستادگی کردند و در برابر تمامی تهاجماتی که از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی از سوی آمریکا و ایادی آن شکل گرفت، ایستادند و به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: باید سلام و درود بفرستیم بر شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای حرم که تجلی گر وحدت جهان اسلام بودند و وحدت کلمه را از تمامی جهان اسلام در سوریه آفریدند.

جانشین فرمانده سپاه گفت: مدافعان حرم منشأیی برای آیندگان هستند که وحدت کلمه‌ای را که حضرت امام از آغاز نهضت اسلامی فرمودند، به خوبی نشان دادند.

سردار فدوی با اشاره به اینکه به شما سلام می‌گویم که رهروان شهیدی هستید (شهید فهمیده) که امام راحل به ایشان رهبری دادند، اظهار داشت: شهید فهمیده و دیگر شهدایی که در سن و سال کم، دل دریایی داشتند و به جای نشستن در کلاس درس، در جبهه حضور یافتند و شهید شدند. برخی دیگر از رزمندگان دانش آموز نیز که در جبهه حضور یافتند و به توفیق شهادت نائل نشدند، امروز در قله‌های دیگری چون علم ایستاده‌اند.

جانشین فرمانده سپاه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب ما را راهنمایی می‌کنند و ما را به سوی وعده الهی رهنمون می‌کنند، گفت: خوشا به حال شما دانش آموزانی که دلداده رهبری هستید و الگویتان، شهید بزرگواری است که به صورت متفاوت از دیگر شهدا به این درجه شهادت رسید و به تعبیر امام خامنه‌ای «اربا اربا» شد.

وی تصریح کرد: شهادت عمل به تکلیف است. همه ما مسلمانان و همه آنانی که در جغرافیای محور مقاومت قرار دارند، مهمترین نیازشان حضور افرادی هوشیار است. البته خداوند همه آنچه که نیاز برای قرارگیری در فرازها داریم، به ما داده است.

جانشین فرمانده سپاه گفت: باید تلاش کرد که در هر جبهه‌ای هستیم، به فرازها برسیم و قله‌ها را درنوردیم. باید بیشترین تأثیرگذاری را داشت و بر فرازها ایستاد. مسلماً این موضوع در توان کسانی است که خود را رهرو امامین انقلاب، سردار سلیمانی و شهید فهمیده می‌دانند.

سردار فدوی تصریح کرد: حضرت امام فرمود که شهید ۱۳ ساله (فهمیده) رهبر ما است و اگر هر کس بخواهد می‌تواند با تلاش به این فرازها برسد.