به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک المدنی سخنگوی عملیات «آتشفشان خشم» دولت وفاق ملی لیبی در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: ادعای حامیان خلیفه حفتر مبنی بر نبرد شبه‌نظامیان داعش، القاعده و گروه‌های افراطی سوریه در صفوف ما صحت ندارد.

سخنگوی عملیات «آتشفشان خشم» دولت وفاق ملی لیبی در این باره ادامه داد: تنها نیروهای داوطلب کشورمان در صفوف دولت وفاق ملی لیبی حضور دارند. شبه نظامیان حفتر روزانه مناطق مسکونی غیرنظامیان، از جمله زنان و کودک بمباران را می‌کنند. ما از دولت مشروع وفاق ملی و اهالی طرابلس حمایت می کنیم.

گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در هشتم ژانویه طی دیداری در استانبول، خواستار برقراری آتش‌بس در لیبی شده و طرف‌های درگیر در این کشور را به مذاکره برای دستیابی به صلح دعوت کردند؛ خلیفه حفتر فرمانده ارتش لیبی این درخواست را نپذیرفت.

نشست ۱۳ ژانویه هیئت‌های ترکیه، روسیه و طرف‌های درگیر در لیبی در شهر مسکو نیز بدون نتیجه پایان یافت و خلیفه حفتر بدون امضای توافقنامه، این شهر را ترک کرد.