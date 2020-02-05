  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۱۹

دولت وفاق ملّی لیبی: شبه‌نظامیان خارجی در صفوف ما نیستند

دولت وفاق ملّی لیبی: شبه‌نظامیان خارجی در صفوف ما نیستند

سخنگوی عملیات «آتشفشان خشم» دولت وفاق ملی لیبی حضور شبه‌نظامیان خارجی در صفوف نیروهای ارتش این کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک المدنی سخنگوی عملیات «آتشفشان خشم» دولت وفاق ملی لیبی در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: ادعای حامیان خلیفه حفتر مبنی بر نبرد شبه‌نظامیان داعش، القاعده و گروه‌های افراطی سوریه در صفوف ما صحت ندارد.

سخنگوی عملیات «آتشفشان خشم» دولت وفاق ملی لیبی در این باره ادامه داد: تنها نیروهای داوطلب کشورمان در صفوف دولت وفاق ملی لیبی حضور دارند. شبه نظامیان حفتر روزانه مناطق مسکونی غیرنظامیان، از جمله زنان و کودک بمباران را می‌کنند. ما از دولت مشروع وفاق ملی و اهالی طرابلس حمایت می کنیم.

گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در هشتم ژانویه طی دیداری در استانبول، خواستار برقراری آتش‌بس در لیبی شده و طرف‌های درگیر در این کشور را به مذاکره برای دستیابی به صلح دعوت کردند؛ خلیفه حفتر فرمانده ارتش لیبی این درخواست را نپذیرفت.

نشست ۱۳ ژانویه هیئت‌های ترکیه، روسیه و طرف‌های درگیر در لیبی در شهر مسکو نیز بدون نتیجه پایان یافت و خلیفه حفتر بدون امضای توافقنامه، این شهر را ترک کرد.

کد مطلب 4845730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها