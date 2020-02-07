تدارک «نفوذ» برای پاییز ۹۹/ از تکنیک فول کروماکی بهره گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «نفوذ» به کارگردانی جواد شمقدری و تهیه کنندگی محسن علی اکبری یکی از تولیدات مرکز سیما فیلم به شمار می‌آید که این روزها بخش‌های پایانی سریال در حال تصویربرداری در شمال کشور است.

این سریال با موضوع تاریخ معاصر ساخته می‌شود و کارگردان برای بازسازی بخش‌های مربوط به اوایل انقلاب از سی‌جی‌آی به جای ساخت و ساز بهره گرفته است و از این رو بیشتر بخش‌های سریال با پرده کروماکی تصویربرداری می‌شود.

محمدرضا نجفی امامی مدیر بخش جلوه‌های ویژه بصری سریال «نفوذ» در توضیحاتی درباره این بخش از کار در مجموعه به خبرنگار مهر بیان کرد: حجم کار جلوه‌های ویژه بصری در این سریال بسیار بالاست، می‌توان گفت بیش از ۸۰۰ دقیقه از این کار نیاز به جلوه‌های ویژه بصری دارد. وقتی فیلمنامه را خواندم فکر نمی‌کردم گروهی بتوانند این کار سنگین را جلوی دوربین ببرد اما این اتفاق افتاد.

وی درباره حجم کار در این سریال تلویزیونی گفت: باید در این سریال از ویژوال افکت استفاده می‌شد زیرا ساخت و ساز برای این سریال کار را به سمت یک اثر بیگ پروداکشن عظیم هدایت می‌کرد و هزینه‌ها را بالا می‌برد. ما در سریال یک سایت کبکان را داریم که در بالای کوه بنا شده بوده و برای بازسازی این بخش در یک فضای ۱۰ هزار متری سوله ساختند و ما از تکنیک فول کروماکی استفاده کردیم؛ به این شکل که با تکنیک پرده کروماکی سیال توانستیم کروماکی را در بک‌گراند بازیگران به حرکت درآوریم. از این تکنیک برای بک‌گراند حرکت ماشین‌ها هم استفاده کردیم. این تکنیک در سریال‌های بزرگی چون «گیم آو ترونز» هم استفاده شده است.

کارگردان فیلم انیمیشن «مبارک» در ادامه گفت: در بخش‌هایی از سوله نیز دکورهایی تعبیه شده که ما با سی‌جی‌آی به آن عظمت می‌بخشیم. همچنین سفارت آمریکا در خیابان طالقانی را هم داریم که در تصویر کردن آن از شبیه سازی با جلوه‌های ویژه نیز استفاده خواهد شد. اما تکنیک فول کروماکی که در سایت کبکان استفاده کردیم اتفاق نویی در سینما و حوزه سریال‌سازی خواهد بود.

وی در پایان درباره تعداد افرادی که در تیم سازندگان سریال «نفوذ» همکاری می‌کنند، اعلام کرد: هم اینک گروه ۶۰ نفری روی کار متمرکز هستیم که ظرف روزهای آینده این گروه به ۱۰۰ نفر خواهد، رسید و حدود ۱۰ ماه زمان برای ساخت جلوه‌های ویژه بصری این سریال نیاز داریم.

سریال «نفوذ» در مرکز سیمافیلم برای پخش در پاییز سال ۹۹ ازشبکه یک سیما آماده می‌شود.