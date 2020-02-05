رویکرد ما در دفتر نظارت بی طرفی و عمل به قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد انتخابات استان قزوین عصر چهارشنبه با حضور استاندار، دادستان، رئیس کل دادگستری، فرمانداران، بخشداران، نامزدها و رؤسای ستاد نامزدها و هیئت‌های بازرسی، نظارت و اجرایی و اعضای شورای تأمین و ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در استانداری قزوین برگزار شد.

محمد تقی صفری در این جلسه اظهار داشت: رویکرد اصلی ما در شورای نگهبان رعایت اصل بی طرفی است و شرافت انسانی ما ایجاب می‌کند بی طرف کامل باشیم و باور داریم بی طرفی یک نیاز است که موجب اقتدار نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: استقلال و بی طرفی رویکرد شورای نگهبان است و نظارت ما تحت تأثیر هیچ جریان و صاحب نظری نیست و در کنار آن به اصل قانون مندی اهمیت می‌دهیم.

صفری گفت: اگر همه مردم در یک طرف و قانون در یک سمت باشد ما به سمت قانون هستیم هرچند به قانون فعلی انتقاد داریم ولی به آن پایبندیم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی استان قزوین یادآور شد: جامعیت قانون هم برای ما مهم است و اصل حرفه‌ای بودن و کارآمدی اهمیت دوچندان دارد زیرا نظارت یک امر فنی است که از آن انتظار بازدارندگی دائم.

وی اظهار داشت: رأی مردم امانت است و در صیانت از آرای مردم جدی هستیم.

صفری گفت: در استان قزوین ۲۲۹ نامزد ثبت نام کردند و ۵۰ روز فرصت بررسی داشتیم که در سه مرحله نتیجه داده می‌شود که در مرحله اول ۷۴ نفر احراز صلاحیت شدند و صلاحیت ۱۳۷ نفر احراز نشد که بیش از ۱۰۰ جلسه با ۱۰۰ نفر از نامزدها برگزار کردیم تا شبهات مطرح شود.

وی اظهار داشت: برای رفع ابهامات ۱۱۰ جلسه داشتیم و همه نامزدها می‌دانستند از چه چیزی باید دفاع کنند که ۵۵ نفر دیگر در این مرحله تأیید شدند که مجموعاً ۱۲۹ نفر تأیید شدند که هنوز بررسی صلاحیت‌ها ادامه دارد.

صفری بیان کرد: پیگیر هستیم تا خطایی صورت نگیرد برای آنهایی که در دور دوم تأیید شدند چیزی بنام سلیقه سیاسی موضوعیت نداشت.

وی اضافه کرد: انحراف مالی راحت ترین بخش کار بود و سخت‌ترین بخش این بود که نامزدی به ساختارهای سیاسی اهمیت نداده بود و ساختارشکنی کرده بود.

صفری اظهار داشت: در جمع نخبگان انتظار داریم حرفه‌ای تر رفتار کرده و به محورهای سیاسی احترام بگذارند تا به دلیل رفتار غیر حرفه‌ای افرادی را از دست ندهیم.

وی اضافه کرد: نامزدها یک سری الزاماتی را امضا کرده اند که باید به آن پایبند باشند و عرصه انتخابات میدانی برای راستی آزمایی تعهدات شماست.

رئیس دفتر هیئت نظارت و بازرسی استان قزوین تصریح کرد: از مجموعه نظارت‌ها به یک قضاوت ذهنی می رسیم که افراد چقدر به قانون پایبند هستند و امیدواریم دیدگاه احرازی ما درست باشد.

