۴ مجروح در تصادف سه خودرو در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رانندگان خودروهایی که روز گذشته در بلوار دهکده المپیک در حال حرکت بودند، وقوع این حادثه را به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی کردند و در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ آتش‌نشانان ایستگاه ۱۰۰ را در ساعت ۱۴:۳۷ دقیقه روز گذشته به محل حادثه واقع در بلوار دهکده، شمال به جنوب زیرگذر بزرگراه شهید همت اعزام کرد.

حسین زارع تیموری رئیس ایستگاه ۱۰۰ آتش نشانی تهران در این مورد گفت: سه دستگاه خودرو سواری پراید، کیا سراتو و تندر ال ۹۰ به علت نامعلومی با یکدیگر برخورد کردند که بر اثر این حادثه رانندگی ۴ نفر از سرنشینان این ۳ خودرو به شدت مجروح شدند و همچنین یک نفر در داخل کابین یکی از این خودروها گرفتار شد.

وی در ادامه اظهار داشت: آتش‌نشانان پس از قرار دادن علائم هشدار دهنده در اطراف صحنه تصادف و ایمن سازی کامل محل، با استفاده از تجهیزات ویژه نجات مشغول خارج کردن فرد گرفتار کرده و پس از بیرون آوردن وی از داخل اتاقک خودرو، شخص مصدوم را تحویل عوامل اورژانس دادند.

زارع افزود: نیروهای آتش نشانی پس از ایمن سازی محل حادثه و تحویل مصدومین به عوامل اورژانس، هر سه وسیله نقلیه را به کنار جاده انتقال دادند.