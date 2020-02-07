آغاز چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهرانی پنجشنبه شب در مراسم برگزاری جشنواره فیلم رشد با بیان اینکه آئین نمادین چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد استان هرمزگان در منطقه سیل زده گابریک سیریک برگزار شد، گفت: در این جشنواره تعداد ۳۵ عنوان فیلم از ۴۰ کشور خارجی به مدت ۱۰ روز برای دانش آموزان سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم اکران میشود.
وی افزود: برای بهره مندی بیشتر دانش آموزان از چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد، با برنامه ریزی صورت گرفته این جشنواره در ۲۲ پایگاه ثابت و بیش از ۱۰۰ پایگاه سیار در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان برگزار میگردد.
مهرانی ادامه داد: جشنواره فیلم رشد با موضوعات آموزشی، تربیتی، علمی، پژوهشی و اجتماعی میباشد که اکران این فیلمها برای دانش آموزان به صورت کاملاً رایگان است.
معاون پرورشی، فرهنگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: پیش بینی میشود قریب به ۱۱۰ هزار دانش آموز استان هرمزگان از این فیلمها دیدن کنند.
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