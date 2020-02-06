  1. استانها
  2. تهران
۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۲۳

باحضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی؛

۳ واحد گلخانه در شهرک گلخانه‌ای حصار گلی ورامین افتتاح شد

۳ واحد گلخانه در شهرک گلخانه‌ای حصار گلی ورامین افتتاح شد

ورامین- ۳ واحد تولید محصولات گلخانه ای با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در شهرک گلخانه‌ای حصار گلی ورامین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه و همزمان با ششمین روز از ایام‌الله دهه مبارک فجر ۳ واحد تولید محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای با حضور عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در شهرک گلخانه‌ای حصار گلی ورامین افتتاح شد.

بر اساس این گزارش یکی از گلخانه‌های افتتاح شده، گلخانه تولید گل رز و آنتوریوم در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع بوده که پیش‌بینی شده سالانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار شاخه گل تولید کند و برای ۲۰ نفر نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی داشته باشد.

دومین افتتاح گلخانه تولید خیار بود که این گلخانه تولید صیفی جات سالیانه ۲۸۰ هزار تن خیار تولید می‌کند و برای ۱۵ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی خواهد داشت.

گفتنی است که سومین افتتاح مربوط به گلخانه صیفی‌جات گوجه‌فرنگی بود که این واحد تولیدی نیز سالیانه ۱۸۰ هزار تن محصول تولید می‌کند و برای ۱۵ نفر اشتغال‌زایی دارد، کل اعتبار پروژه‌های افتتاح‌شده در شهر گلخانه‌ای حصار گلی ۱۲۱ میلیارد ریال است.

کد مطلب 4846188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها