به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه و همزمان با ششمین روز از ایام‌الله دهه مبارک فجر ۳ واحد تولید محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای با حضور عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در شهرک گلخانه‌ای حصار گلی ورامین افتتاح شد.

بر اساس این گزارش یکی از گلخانه‌های افتتاح شده، گلخانه تولید گل رز و آنتوریوم در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع بوده که پیش‌بینی شده سالانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار شاخه گل تولید کند و برای ۲۰ نفر نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی داشته باشد.

دومین افتتاح گلخانه تولید خیار بود که این گلخانه تولید صیفی جات سالیانه ۲۸۰ هزار تن خیار تولید می‌کند و برای ۱۵ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی خواهد داشت.

گفتنی است که سومین افتتاح مربوط به گلخانه صیفی‌جات گوجه‌فرنگی بود که این واحد تولیدی نیز سالیانه ۱۸۰ هزار تن محصول تولید می‌کند و برای ۱۵ نفر اشتغال‌زایی دارد، کل اعتبار پروژه‌های افتتاح‌شده در شهر گلخانه‌ای حصار گلی ۱۲۱ میلیارد ریال است.