مراسم تودیع و معارفه امام جمعه «پارس آباد» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پارس آباد که با موضوع تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان پارس آباد برگزار شد، با اشاره به اینکه نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است، عنوان کرد: روزهای جمعه در بیش از ۹۰۰ مکان تریبون نماز جمعه با خیل عظیم نمازگزاران برپا می‌شود و این مهم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی محقق شده است.

وی افزود: نماز جمعه مظهر عزت، اقتدار و وحدت امت اسلامی و یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است و به دلیل اهمیت نماز جمعه یک سوره از قرآن کریم به این خصوص اختصاص یافته است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به اینکه احداث موزه مفاخر منطقه مغان در پارس آباد الزامی است، تأکید کرد: عظمت دشت مغان تنها زمین‌های حاصلخیز و کشاورزی نبوده و این منطقه عظمت تاریخی دارد.

در ادامه این مراسم از زحمات چهار ساله حجت الاسلام سید سعید رشادی قدردانی و حجت الاسلام سید علی اکبر باقری به عنوان امام جمعه جدید شهرستان پارس آباد معارفه شد.