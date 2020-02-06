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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۱۰

هشدار وزیرخارجه ترکیه نسبت به ادامه عملیات ارتش سوریه در ادلب

هشدار وزیرخارجه ترکیه نسبت به ادامه عملیات ارتش سوریه در ادلب

وزیرخارجه ترکیه در اظهاراتی تهدید آمیز علیه دولت قانونی سوریه، مدعی شده که صبر آنکارا در برابر عملیات ارتش سوریه در ادلب حدی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کردستان ۲۴، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در اظهاراتی به تهدید دولت سوریه پرداخت.

چاووش اوغلو، در ارتباط با تحولات جاری در ادلب اظهار داشت که اگر دولت سوریه به اقدامات خصمانه علیه ترکیه روی آورد، ترکیه نیز به این اقدمات پاسخ می‌دهد.

وزیرخارجه ترکیه با ادعای اینکه صبر کشورش در برابر تحولات ادلب حدی دارد، همچنین هشدار داد که اگر دولت سوریه به عملیات خود در ادلب ادامه دهد، آنکارا نیز پاسخ خواهد داد.

وزیرخارجه ترکیه در ادامه از روسیه خواستار ممانعت از عملیات ارتش دولت سوریه شد و با اشاره به همکاری‌های دوجانبه با مسکو، افزود: کمیته‌ای تشکیل شده است و قرار است رهبران دو کشور با یکدیگر نشست برقرار کنند.

اوغلو همچنین با بیان اینکه هدف ترکیه متوقف کردن درگیری‌ها در ادلب است، به دولت سوریه هشدار داد که اگر به حملات ادامه دهد، ما نیز پاسخ خواهیم داد و هر اقدامی را برای متوقف کردن این عملیات به کار خواهیم بست.

این اظهارات وزیرخارجه ترکیه همزمان با ادامه عملیات ارتش سوریه علیه گروه‌های تروریستی در استان ادلب منتشر شده است.

ارتش سوریه در ادامه عملیات خود که از ۲۴ ماه گذشته میلادی شروع شده است تاکنون بر مناطق زیادی از استان ادلب مسلط شده است.

کد مطلب 4846331

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