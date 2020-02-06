نتیجه آزمایش هر دو بیمار مشکوک به کرونا ویروس در زنجان منفی است

دکتر محمدمهدی گویا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دو مورد بیمار مشکوک به کرونا ویروس در استان زنجان گزارش شده بود که پس از انجام آزمایش های تخصصی و دقیق جواب هر دو منفی بود.

وی متذکر شد: یکی از این افراد یک خانم چینی و فرد دیگر یک ایرانی بود که علایم سرماخوردگی داشت که پس از آزمایش های صورت گرفته خوشبختانه جواب آزمایش منفی بود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه تعدادی تبعه چینی در استان زنجان فعالیت می کنند، گفت: با توجه به اینکه در بازه زمانی ورود این افراد به استان زنجان کنترل های لازم در مورد آنها صورت گرفته است هیچیک از این اتباع چینی نیازی به بررسی مجدد ندارند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، نیز روز شنبه هفته جاری در جلسه قرارگاه زیستی پدافند غیر عامل استان تاکید کرده بود: استان زنجان در خصوص مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا مشکلی ندارد.

پرویز قزلباش تاکید کرده بود: همه مراکز درمانی و بیمارستان های استان آماده کامل برای پذیرش بیماران هستند.