مهار آتش سوزی یک فروند شناور در آبراه اروند

نورالله اسعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کردی: یدک‌کش دامون در ساعت ۱۶:۴۵ روز پنج‌شنبه ۱۷ بهمن سال جاری در موقعیت کشتی‌سازی اروندان خرمشهر دچار آتش سوزی شد

وی افزود: بلافاصله یدک کش خلیج فارس که در حال انجام عملیات پهلو دهی شناور مرفا الامان یک بود برای اطفا حریق به کمک شناور در حال آتش سوزی شتافت و در ساعت ۱۶:۴۵ آتش سوزی مهار و عملیات با موفقیت انجام شد.

اسعدی در خصوص علت آتش سوزی توضیح داد: یدک‌کش دامون اسقاطی است و علت آتش سوزی انجام برش‌کاری و جوشکاری داخل خن شناور بوده است؛ هم چنین شناورها غیرفعال بوده‌اند و تمامی گواهینامه‌های آن غیرفعال هستند.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد: این سانحه هیچ‌گونه صدمات جانی در بر نداشته است.