سردار مرتضی کشکولی روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های دهه فجر سپاه لرستان در پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۵ فضای آموزشی با مشارکت بانک انصار و اداره نوسازی مدارس لرستان در مناطق سیل‌زده پلدختر با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

۵ فضای آموزشی احداث شد

وی افزود: این فضاهای آموزشی هر کدام در مساحت ۶۰ متر مربع ظرف سه ماه تکمیل و تحویل معلمان در مناطق سیل زده شده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: امروز یکی از این فضاهای آموزشی واقع در روستای «گل گل» از توابع شهرستان پلدختر به نمایندگی از سایر طرح‌ها افتتاح شد.

برق رسانی به پنج روستای منطقه تخت چان پلدختر

سردار کشکولی به خدمات سپاه در مناطق شرقی پلدختر اشاره کرد و افزود: سپاه پاسداران در قالب طرح‌های محرومیت زدایی با هدف خدمت رسانی به مردم به پنج روستای منطقه تخت چان پلدختر برق رسانی کرده است.

هفت سری جهیزیه با هدف ترویج ازدواج آسان اهدا شد

وی یادآور شد: ۵ پروژه برق رسانی دیگر در مناطق محروم پلدختر در دستورکار است که سه ماه دیگر به بهره برداری می رسند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان افزود: همچنین در ششمین روز از دهه فجر، از سوی سپاه پاسداران هفت سری جهیزیه با هدف ترویج ازدواج آسان به هفت زوج نیازمند شهرستان پلدختر اهدا شد.

سردار کشکولی گفت: یک واحد مسکونی در روستای جلگه خلج پلدختر توسط سپاه پاسداران برای مددجوی زیر پوشش بهزیستی این شهرستان احداث و تحویل داده شد.

مردم صاحبان اصلی و ولی نعمتان انقلاب هستند

وی هدف از این اقدام‌های سپاه پاسداران را نوکری مردم دانست و افزود: مردم صاحبان اصلی و ولی نعمتان انقلاب هستند؛ در زمان ستمشاهی که طاغوت نوکر و غلام حلقه به گوش آمریکا بود مردم هیچ کاره بودند و با تلاش امام عظیم الشان و جانفشانی شهدا رژیم طاغوت برچیده و به زباله دان تاریخ پیوست و ملت ایران به اوج عزت و شکوه رسید.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان یادآور شد: امروز که دیگر خبری از ظلم و ستم ستمشاهی نیست، اصل مردم هستند و هیچ کاری بهتر از خدمت به مردم نیست.

سردار کشکولی افزود: انسان‌های بزرگی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی پرورش یافته مکتب امام راحل هستند که این گونه اسطوره‌ها و انسان‌های بزرگ و وارسته هیمنه پوشالی استکبار را در هم شکستند که حتی دشمنان انقلاب نیز به بزرگی و عظمت آنان اعتراف و اذعان دارند.

وی گفت: سپاه پاسداران به برکت خون شهدا طرح‌های دیگری در بخش‌های مختلف زیرساختی مانند سلامت، اشتغالزایی و… در دستور کار دارد که امید است با هم افزایی دولت، خیران و همه دستگاه‌ها با استفاده از تمام ظرفیت‌های استان به روند آن سرعت بخشیده شود.